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لا داعي للرموش الإصطناعية مع المسكارا الجديدة من "مكياجي"!

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الأربعاء 24-02-2016 15:29

لن تحتاجي للرموش الإصطناعية المعقدة بعد اليوم مع المسكارا الجديدة من "مكياجي" Extreme False Lash " التي تمنحك نفس الكثافة والطول لإطلالة دراماتيكية جذابة في ثوانٍ فقط!
أبهري الجميع برموش طبيعية آسرة وعيون ملفتة بإستخدام هذه المسكارا المصنوعة من مواد أوروبية ذات جودة عالية لتضفي على جمال عينيك بريقاً خاصاً وكثافتاً وطولاً مضاعفاً بلمسة لامعة ساحرة. تتميز المسكارا بفرشاة مصنوعة بدقة عالية لتتمكن من الوصول للرموش الصغيرة في الزوايا الضيقة والرموش السفلية.
للحصول على أفضل النتائج، تأتي الماسكارا بفرشاة ذات فراغات في الأعلى لتمتلئ بالكحل الكثيف عند سحبها من العبوة وتغطي رموشك بالكامل بلون الأسود الداكن باتقانٍ تام.
قومي بتطبيق الماسكارا بحركة متوموجة حتى تنساب على كل رمش تلو الآخر ولتتمكني من توحيد وتنسيق شكل وحجم ولون الرموش. كما تساعد أطراف الماسكارا الدائرية على الوصول لأصغر الرموش فتمنحك تغطية شاملة ورموش أكثر جاذبية.
احصلي على دراماتيكية ساحرة مع المسكارا الجديدة Extreme False Lash من "مكياجي".

تتوفر المسكارا في جميع متاجر "مكياجي" في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة بسعر 69 درهم فقط.

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سيدتي

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