عطور جذابة تجعل الشريك يعشقك

تعشق المرأة العطور وتحاول دائماً التفتيش عما يناسبها. لكن، هل فكرت يوماً في اختيار عطر مثير يجذب الشريك؟ تأكدي أن لرائحتك تأثيراً كبيراً على من حولك، ولا سيما شريكك. من هنا، اخترنا لك 3 عطور لا بد أن تجربيها، إذ أنها من أكثر الروائح التي تجذب الرجل.

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إذا كنت تبحثين عن عطر جذاب، يعتبر " بريمير" Premiere من "غوتشي" Gucci على رأس القائمة. ليس فقط لأنه مفعم بالمسك والخشب وروائح زهر البرتقال المذهلة، لكنه أيضاً غني برائحة الزهور البيضاء، التي تعد واحدة من أكثر الروائح التي تلفت الانتباه. إذا كنت ترغبين في عطر قوي، ومدهش يثير الشريك، اختاري هذه الرائحة من دون تردد.

أما إذا كنت تحبين أن تبقي غامضة وفي الوقت عينه جذابة، فننصحك بتجربة " ايبنوتيك بوازون" Hypnotic Poison من "ديور" Dior؛ إذ إنه غني بالتوابل والقرفة والمسك. هذه الرائحة على كل امرأة أن تجربها أقله مرة في حياتها.

ما من قائمة عطور مثيرة يمكن أن تكتمل دون " كوكو نوار" Coco Noir من "شانيل" Chanel. هذا العطر غني بالباتشولي والمسك الأبيض، الورد، الياسمين وحتى بعض خشب الصندل والفانيليا. رائحته أكثر من جميلة، لذلك يستحق أن تجربيه.

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