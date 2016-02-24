الرئيس السيسى يزور كازاخستان «الجمعة» المقبل

أعلنت الرئاسة الكازاخية أن الرئيس عبد الفتاح السيسى سيزور رسميا كازاخستان، حيث أنه سيلتقى الرئيس نور سلطان نزار باييف يوم الجمعة المقبلة.

وأضاف المكتب الصحفى للرئيس الكازاخى وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الروسية «نوفستى»، أن زيارة الرئيس المصرى لكازاخستان تأتى فى إطار زيارته الآسيوية والتى تهدف إلى إعطاء دفعة للتعاون الكازاخستانى المصري.

وأشارت خدمة الصحافة للرئيس الكازاخى أنه من المتوقع أن تجرى المفاوضات بين الطرفين فى مجالات مثل التعاون فى التجارة والقطاعات الاقتصادية والزراعية والصيدلانية، وكذلك فى مجال بناء البنية التحتية وقطاع النقل والخدمات اللوجستية.