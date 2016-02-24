محمد العدوى: الدولة خصصت 200 مليون جنيه لاستكمال مشروعات الفرافرة

قال اللواء محمد العدوى، رئيس مركز ومدينة الفرافرة بالوادى الجديد، فى تصريح صحفى إن الدولة خصصت 200 مليون جنيه لتنمية مركز الفرافرة والقرى التابعة له لاستكمال منظومة الخدمات الحيوية، ومنها إنشاء مدارس ومحطات مياه الشرب ووحدات الإسكان الاجتماعى، ومد وتدعيم شبكة الكهرباء، وإنشاء الغابة الشجرية وتطوير مستشفى الفرافرة وإنشاء 4 عمارات للأولى بالرعاية ورصف للطرق بطول 4,5 كيلومترا، لمداخل القرى والطريق الدائرى.

وأضاف العدوى أن الفرافرة تعتبر محور التنمية الأكبر للدولة لما يتم تنفيذه من مشروعات عملاقة تضم استصلاح 370 ألف فدان ضمن مبادرة المليون فدان، إلى جانب ذلك مشروع إنشاء طريق الفرافرة ديروط بقيمة مليار جنيه، وتم تنفيذه بنسبة 63%، ومن المقرر افتتاحه فى أكتوبر المقبل، وأوضح العدوى أيضاً إنشاء طريق الفرافرة "عين دلة" بطول 84 كيلومترا بقيمة 412 مليون جنيه لخدمة الـ240 ألف فدان بعين دالة أيضاً ازدواج طريق الفرافرة الواحات البحرية بطول 64 كيلومترا بقيمة 200 مليون جنيه.