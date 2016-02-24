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"مكافحة الفساد بالإسكندرية" يطالب البرلمان بتفعيل لجنة القيم

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"مكافحة الفساد بالإسكندرية" يطالب البرلمان بتفعيل لجنة القيم "مكافحة الفساد بالإسكندرية" يطالب البرلمان بتفعيل لجنة القيم
طالب محمد توفيق، المنسق العام للمركز القومى لمكافحة الفساد بالإسكندرية، البرلمان بتفعيل لجنة القيم، قائلا: "لقد حان الآن موعد تفعيل لجنة القيم داخل مجلس النواب ولضبط إيقاع تصرفات وممارسات الأعضاء للحد من العشوائية فى التصريحات والممارسات غير المنضبطة على الإطلاق".

وأشار "توفيق" إلى أنه ليس من المعقول أو المقبول أن يقترح بعض الأعضاء إلغاء لجنة القيم بطلبات مقدمه إلى رئيس لجنة إعداد مشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ولكن وبعد مناقشات للجنة استقرت على رفض مقترح إلغاء لجنة القيم، على أن يتم تقويتها بمنحها اختصاصات أقوى.

وشددا على ضرورة تفعيل لجنة القيم لضبط سلوكيات النائب وممارساته داخل وخارج البرلمان وللحد لما نشهده حاليا عبر تصرفات غير منضبطة داخل البرلمان وخارجه وعبر الفضائيات لا تعبر عن ما يستحقه الشعب المصرى من طموح وحلم استكمال خارطة المستقبل.

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