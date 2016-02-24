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إقلاع 11 رحلة للبالون الطائر على متنها 223 راكبا من مطار الأقصر

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إقلاع 11 رحلة للبالون الطائر على متنها 223 راكبا من مطار الأقصر إقلاع 11 رحلة للبالون الطائر على متنها 223 راكبا من مطار الأقصر
حلقت اليوم الأربعاء فى سماء محافظة الأقصر 11 رحلة للبالون الطائر على متنها 223 راكبا، وذلك من أمام معبد حتشبسوت الأثرى غربى المحافظة، بعد توقف دام ليومين بسبب سوء الأحوال الجوية وزيادة سرعة الرياح.

وقال هانى السيد مدير إحدى شركات البالون الطائر بالأقصر، إن جميع الرحلات تقلع بعد الحصول على تصريح من وزارة الطيران المدني، وذلك بالتنسيق مع مطار الأقصر الدولي، مشيراً إلى أن عددا كبيرا من السائحين المتواجدين يقبلون على زيارة المعالم الأثرية بالأقصر للاستمتاع برحلات البالون.

وأضاف السيد أن الشركات العاملة فى هذا النوع من السياحة - والبالغ عددها 6 شركات - قد تضطر إلى إلغاء رحلاتها فى حالة عدم استقرار الأحوال الجوية وانعدام الرؤية، حرصاً على سلامة الراكبين، مشيراً إلى أن هناك زيادة طفيفة فى الحركة السياحية خلال هذه الفترة داخل المحافظة.
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