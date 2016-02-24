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مدير تعليم الإسماعيلية يتفقد أقسام مدرسة إبراهيم عثمان الصناعية

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مدير تعليم الإسماعيلية يتفقد أقسام مدرسة إبراهيم عثمان الصناعية مدير تعليم الإسماعيلية يتفقد أقسام مدرسة إبراهيم عثمان الصناعية
قام مصطفى عبد الغنى مدير عام إدارة شمال الإسماعيلية التعليمية اليوم الأربعاء، بزيارة تفقدية ومتابعة أقسام العمل بمدرسة إبراهيم عثمان الثانوية الصناعية أكبر المدارس الصناعة بالمحافظة وكان فى استقباله إسماعيل الشاعر مدير المدرسة وعلاء أبوشامة المسئول الإعلامى للمدرسة .

وخلال الزيارة تفقد عبدالغنى أعمال الصيانة بأقسام اللحام وقسم التبريد والتكييف وأشاد بما يتم بهما من انجازات وتفقد أيضا قسم السيارات والمعدات الحديثة الملحقة به والتى تساهم فى تدريب وتأهيل الطلاب للالتحاق بسوق العمل .

وتابع مدير الإدارة إعمال تنفيذ معديتين لنقل الركاب والتى يقوم بتصنيعهما طلاب قسم بناء السفن بالمدرسة ومن المقرر الانتهاء منهما منتصف شهر مارس المقبل فى بادرة هى الأولى من نوعها بعد مبادرة طلاب المدرسة المعمارية (مقعد لكل طالب) والتى دشنها الدكتور محمود ابوالنصر وزير التعليم الأسبق خلال زيارته للمحافظة .

يذكر أن طلاب مدرسة المهندس إبراهيم عثمان الصناعية يقومون بتصنيع معديتين لنقل الركاب على ترعتى المنايف والسويس بمحافظة الإسماعيلية بالاتفاق المباشر مع مديرية الطرق والنقل بالمحافظة.

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مصر 365