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اتبعوا هذة الخطوات السهلة لكى تذيبوا دهون الفخدين البشعة فى أسبوع واحد فقط

  • الصحة
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اتبعوا هذة الخطوات السهلة لكى تذيبوا دهون الفخدين البشعة فى أسبوع واحد فقط اتبعوا هذة الخطوات السهلة لكى تذيبوا دهون الفخدين البشعة فى أسبوع واحد فقط

كثيرآ من الناس يعانون من زيادة الوزن ،وهذا الأمر يشكل لهم مشكلة كبيرة فى حياتهم ،ترجع مشكلة زيادة الوزن لعدة أسباب وهى :-

ضعف سرعة حرق فى الجسم .

الشراهة القوية والإكثار فى تناول الطعام والسكريات.

عدم الحركة الكافية لحرق الدهون وبالتالى تتراكم وتتجمع خاصة فى منطقة البطن والفخدين .

بعض الأدوية والعقاقير تؤدى لزيادة الوزن.

قصور الغدة الدرقية.

لكى تتمتع بصحة أفضل ورشاقة لابد من عمل التمارين الرياضية ،وربما الكثير من الناس اللذين يرغبون فى إنقاص وزنهم الزائد لا يفضلون هذة التمارين ،نظرآ لأنها تمثل لهم المجهود الشاق الغير مرغوب فيه ،ولكن هناك بعض الحركات وليست بالتمارين الشاقة، تفعلها بسهوله وبدون أن تأخذ من مجهودك الكثير ،تستهدف هذة الحركات مناطق التى تتجمع بها الدهون فى الجسم وتفتتها تمامآ فى وقت قصير ،فقط تابعوا شرح الحركات الرياضية السهلة التى نعرضها لحضراتكم ببساطة شديدة.

خطوات بسيطة لإذابة دهون الفخديين

    الركلة الجانبية:- هذة الحركة تقوم بعمل ركلة من الجانب وليس لأعلى ،فهذة الحركة تعمل على إتاحة مسافة بين الفخدين وتمنع الإلتصاق بين الفخدين ،كما أن هذة الحركة أو التمرين البسيط يمنع إحتكاك الفخدين.

 

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