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رواد موقع التواصل تويتر يدشنون هاشتاج " عكاشة وإسرائيل سمن على عسل"

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رواد موقع التواصل تويتر يدشنون هاشتاج " عكاشة وإسرائيل سمن على عسل" رواد موقع التواصل تويتر يدشنون هاشتاج " عكاشة وإسرائيل سمن على عسل"
أطلق رواد موقع التواصل الاجتماعى تويتر، هاشتاج " عكاشة وإسرائيل سمن على عسل"، حيث نشرت صفحة "تعيشى يا " الهاشتاج الجديد.

وكان السفير الإسرائيلى بالقاهرة حاييم كورن، رحب بالدعوة الغريبة التى وجهها له البرلمانى والإعلامى توفيق عكاشة،لمقاسمته العشاء فى منزل عضو مجلس النواب،وفقا لما نقله موقع المصدرالإسرائيلى، اليوم الأربعاء.

وقال كورن فى تصريحاته للموقع الإسرائيلى،"نحن نرحب بكل لقاء مع أى جهة مصرية ترغب بالحوار معنا، فى مجالات الثقافة و الإعلام و الاقتصاد و المجتمع والشئون السياسية أيضًا، وعندما يرغب عضو برلمان بتعزيز موضوع مشترك بين إسرائيل ومصر، فطبيعة الحال نحن نرحب بهذا ونسعى إلى أن نستوضح منه عما يدور.


>- تل أبيب وعكاشة "سمن على عسل".. سفير إسرائيل يرحب بدعوة النائب للعشاء

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