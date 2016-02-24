نفوق 10 آلاف كتكوت فى حريق بمزرعة دواجن بالقليوبية دون خسائر فى الأرواح

تمكنت أجهزة الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق هائل شب فى مزرعة للدواجن بناحية السد مركز قليوب ومنع امتداده للمبانى المجاورة، أسفر الحريق عن نفوق 10 آلاف كتكوت بلدى، ولم يسفر عن خسائر فى الأرواح.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق وأمرت بندب المعمل الفنى لتحديد سبب الحريق.

تلقى العقيد جمال الدغيدى رئيس فرع البحث الجنائى بقليوب بلاغا بنشوب حريق بمزرعة دواجن بناحية قرية السد، أخطر اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية وتم السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده.

بالفحص تبين نشوب الحريق بمزرعة دواجن مكونة من طابق واحد على مساحة 700 متر تقريبا مقامة بالطوب الأحمر الإسمنتى ومعروشة بالخشب والبوص ملك سامى نجدى محمد بالمعاش ومستأجرة إلى محمد أحمد حامد جاد "غير متواجد" وأتت النيران على سقف المزرعة، وأسفر الحريق نفوق عدد 10000 كتكوت بلدى عمر 21 يوما، ولم ينجم عن الحريق ثمة إصابات أو خسائر بالأرواح.

بسؤال مالك المزرعة أيد ذلك وعلل نشوب الحريق احتمالية حدوث ماس كهربائى أدى لنشوبه ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك.

تم التحفظ على مكان الحريق وأخطرت الأدلة الجنائية لاتخاذ شئونها وأخطرت الإدارة البيطرية بقليوب لاتخاذ شئونها نحو الكتاكيت النافقة، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1103 إدارى مركز قليوب لسنة 2016م.