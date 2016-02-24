ضبط محامية أثناء إعطائها زوج شقيقها المحبوس أقراصا مخدرة فى القليوبية

تمكنت الخدمات الأمنية المعينة بمحكمة شمال بنها الكلية من ضبط محامية أثناء إعطائها زوج شقيقها المحبوس على ذمة إحدى القضايا لفافة سجائر تبين أن بداخلها أقراصا مخدرة وضعها زوج المحامية لتوصيلها لشقيقه دون علم زوجته، تحرر محضر بالواقعة وتم ضبط زوج المحامية وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم إيهاب تاضروس رئيس مباحث المحكمة أنه أثناء عرض المتهم "محمد عبدالفتاح .ع ى" فى القضية رقم 8021 لسنة 2013 جنح مركز بنها " تبديد " حضورياً بالسجن 6 شهور "أحكام مجمعة" بالحراسة اللازمة من مركز بنها على محكمة شمال بنها الكلية دائرة قسم أول بنها، وأثناء تواجده بقاعة المحكمة التمست المحامية "إيمان إ س" موكلته وزوجة شقيقه " تسليمه لفافة بها سجائر، وعند تفتيش اللفافة عثر بداخلها على عدد 24 قرصا مخدرا، وبمواجهتها قررت بقيام زوجها "سعيد ع ى" أمين معمل بإعطائها اللفافة لتسليمها لشقيقه، وأنها لم تكن تعلم بأن اللفافة بها أقراص مخدرة، وأضافت أن زوجها متواجد خارج قاعة المحكمة.

وبضبطه وبمواجهته بما أنسب إليه، اعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف بعدم علم زوجته بما تحتويه اللفافة،

تحرر عن ذلك المحضر رقم1830 جنح قسم أول بنها لسنة 2016م .