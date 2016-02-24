ضبط شبكة دعارة بالمنصورة وحبس أعضاءها 4 أيام

قرر رئيس نيابة قسم ثانى المنصورة، اليوم الأربعاء، بإشراف المستشار أيمن عبد الهادى المحامى العام لنيابات جنوب الدقهلية، حبس أعضاء شبكة دعارة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ترجع القضية لتلقى اللواء عاصم حمزة، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير مباحث الآداب، بورود معلومات أكدتها التحريات السرية بوجود شقة بمنطقة الدراسات تستخدم فى الأعمال المنافية للآداب، وباستئذان النيابة العامة تم ضبط كل من "رانيا م ه"، و"نسمة غ ع"، و"سعاد م ا"، و"مها ح ع"، و"محمد ح ع"، داخل مسكن الأولى أثناء ممارسة الرذيلة مقابل أجر، وتم ضبط مبلغ مالى 2155 جنيها، و8 هواتف محمولة، و10 أوقية ذكرية.

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