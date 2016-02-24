أخبار عاجلة

أودينيزي يهزم جنوي في الكالتشيو.. وكالياري يخسر من تورينو -
كروتوني يفوز على الإنتر في الكالتشيو -
سباليتي يشيد بأداء صلاح ودجيكو مع الذئاب: «يمكننا الفوز بالدوري» -
استشهاد النقيب أسماء إثر إصابتها في تفجير كنيسة الإسكندرية -
فيديو| خالد الجندي يطالب بفتح المساجد للمسيحيين للصلاة فيها -
استشهاد النقيب أسماء متأثرة بإصابتها في «تفجير المرقسية» -
علي جمعة باكيًا: «سنقضي على الإرهابيين حتى لا يبقى منهم أحد» -
صحيفة إسبانية: تفجير الكنائس في مصر يزيد التأييد الأوروبي للقاهرة -
البرلمان يستدعي وزيري العدل والداخلية غدًا -
نائب برلماني يطالب بإجراءات احترازية لمواجهة العمليات الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط شبكة دعارة بالمنصورة وحبس أعضاءها 4 أيام

Google+ Print
ضبط شبكة دعارة بالمنصورة وحبس أعضاءها 4 أيام ضبط شبكة دعارة بالمنصورة وحبس أعضاءها 4 أيام
قرر رئيس نيابة قسم ثانى المنصورة، اليوم الأربعاء، بإشراف المستشار أيمن عبد الهادى المحامى العام لنيابات جنوب الدقهلية، حبس أعضاء دعارة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ترجع القضية لتلقى اللواء عاصم حمزة، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير مباحث الآداب، بورود معلومات أكدتها التحريات السرية بوجود شقة بمنطقة الدراسات تستخدم فى الأعمال المنافية للآداب، وباستئذان النيابة العامة تم ضبط كل من "رانيا م ه"، و"نسمة غ ع"، و"سعاد م ا"، و"مها ح ع"، و"محمد ح ع"، داخل مسكن الأولى أثناء ممارسة الرذيلة مقابل أجر، وتم ضبط مبلغ مالى 2155 جنيها، و8 هواتف محمولة، و10 أوقية ذكرية.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل