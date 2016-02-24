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أخبار الأردن اليوم.. الملكة رانيا تشكر حاكم دبى على تكريمها فى منتدى المرأة

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أخبار الأردن اليوم.. الملكة رانيا تشكر حاكم دبى على تكريمها فى منتدى المرأة أخبار الأردن اليوم.. الملكة رانيا تشكر حاكم دبى على تكريمها فى منتدى المرأة
تناولت أخبار الأردن اليوم، شكر الملكة رانيا العبد لله، ملكة الأردن، للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبى، والشيخ حمدان محمد بن راشد ولى عهد دبى عن تكريمها ومنحها وسام محمد بن راشد للمرأة، كما ركزت أخبار الأردن اليوم على اقرار النواب بنود قانون انتخاب جديد للبلاد.

أخبار الأردن اليوم


>وجهت الملكة رانيا العبد لله، ملكة الأردن، الشكر للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبى، والشيخ حمدان محمد بن راشد ولى عهد دبى عن تكريمها ومنحها "وسام محمد بن راشد للمرأة" فى افتتاح منتدى المرأة العالمى 2016 فى دبى اليوم الثلاثاء تحت شكار "لنبتكر". وكتبت الملكة رانيا عبر حسابها الرسمى على موقع التدوين المصغر تويتر: "الشكر الجزيل، محمد بن راشد آل مكتوم، وابنه حمدان وللأشقاء فى الإمارات على هذا التكريم الذى يعنى لى الكثير وعلى حسن الضيافة".

أخبار الأردن اليوم


>أنهى مجلس النواب الأردني، الثلاثاء، إقرار بنود قانون انتخاب جديد للبلاد، بعد ثلاثة أيام فقط من النقاشات تحت القبة التي أفضت إلى تعديلات طفيفة على المشروع الذي قدمته حكومة رئيس الوزراء عبد الله النسور، بما في ذاك اعتماد نظام انتخاب وفق قوائم مفتوحة نسبية على مستوى الدوائر الانتخابية، مع إلغاء الترشيح الفردى.

وتزامن إقرار القانون مع إعلان الديوان الملكى الأردنى بدء العاهل الأردني الملك عبد الله الثانى، زيارة عمل إلى الولايات المتحدة الأمريكية للقاء الرئيس الأمريكى باراك أوباما، حيث من المتوقع وفقا لمراقبين أن يعلن عن قرب إجراء انتخابات برلمانية في البلاد صيف العام الحالى.

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مصر 365