أخبار العراق اليوم.. بغداد تدعوالمنتجين للنفط للعمل على إعادة التوازن للسوق

أخبار العراق اليوم

أخبار العراق اليوم

تناولت أخبار العراق اليوم دعوة العراق للمنتجين من أوبك وخارجها العمل سريعا لإعادة التوازن للسوق، كما ركزت أخبار العراق اليوم على انقاذ مراهقة سويدية من داعش.>قال مسئول نفطى عراقى رفيع المستوى، اليوم الأربعاء، إنه يجب على المنتجين من أوبك وخارجها العمل سريعا لإعادة التوازن لسوق النفط العالمية، وإلا فستتفاقم الأضرار التى قد يستغرق إصلاحها وقتا طويلا. وقال فلاح العامرى، مندوب العراق لدى أوبك والمدير العام لشركة تسويق النفط العراقية "سومو"، إن انهيار وتقلب أسعار النفط لا علاقة له بإنتاج العراق النفطى الذى ينمو بوتيرة ثابتة سنويا متماشيا مع الطلب العالمى وسيواصل ذلك.>قالت مراهقة سويدية أنقذتها قوات كردية من أيدى تنظيم الدولة الإسلامية فى العراق إن الحياة مع مقاتلى التنظيم كانت "شاقة حقا" وإن صديقها هو الذى أقنعها بالذهاب إلى هناك.

وفى أول مقابلة معها منذ أن أنقذتها القوات الكردية من منطقة فى شمال العراق قالت المراهقة البالغة من العمر 16 عاما لمحطة تلفزيون كردية إنها تعرفت على صديقها فى منتصف عام 2014 بعد أن تسربت من المدرسة فى السويد، وأضافت لقناة كردستان 24 فى مقابلة قصيرة "فى البداية كانت العلاقة بيننا جيدة لكنه بدأ فى مشاهدة فيديوهات داعش والحديث عنهم وأشياء من هذا القبيل".