أخبار سوريا اليوم.. دمشق تندد بتصريحات كيرى وتحمله مسؤولية الأزمة فى سوريا

أخبار سوريا اليوم

أخبار سوريا اليوم

ركزت أخبار سوريا اليوم الأربعاء، على تنديد دمشق بتصريحات وزير الخارجية الأمريكى الذى أعلن الثلاثاء أن بلاده تدرس خطة بديلة للتعامل مع الوضع فى سوريا، كما تناولت أخبار سوريا اليوم على ابلاغ بوتين الملك سلمان بتفاصيل خطة وقف اطلاف النار فى سوريا.>قال إيجور كوناشينكوف المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء إن حدة القصف الروسى فى سوريا تراجعت بشدة فى اليومين الماضيين. وقال كوناشينكوف فى إفادة تلفزيونية إن الطائرات الروسية "أوقفت قصف مناطق فى سوريا أعلنت السلطات المحلية والجماعات المسلحة فيها بالفعل أو ستعلن عن استعدادها لوقف إطلاق النار لبدء محادثات المصالحة".>نددت دمشق الأربعاء بتصريحات وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى الذى أعلن الثلاثاء أن بلاده تدرس خطة بديلة للتعامل مع الوضع فى سوريا، محملة واشنطن وحلفاءها مسؤولية اندلاع الأزمة فى سوريا، بحسب بيان للخارجية السورية نشرته وكالة الأنباء الرسمية (سانا).

عبر الرئيس التركى رجب طيب إردوغان عن قلقه من أن توفر خطة أمريكية روسية لوقف القتال فى سوريا ميزة للقوات الحكومية وحلفائها بينما لا تتخذ موقفا واضحا من الشروط الخاصة بالمعارضة السورية.

قال الكرملين إن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أجرى اليوم الأربعاء اتصالا هاتفيا بالملك سلمان عاهل السعودية عرض فيه تفاصيل المقترحات المتضمنة فى اتفاق أمريكى روسى مشترك لوقف إطلاق النار فى سوريا.

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