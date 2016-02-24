قوات التحالف الدولى تنفذ 18 ضربة جوية ضد معاقل داعش فى سوريا والعراق

نفذت قوات التحالف الدولي، الذى تقوده الولايات المتحدة، 18 ضربة جوية ضد معاقل تنظيم داعش الإرهابى فى كل من سوريا والعراق.

وأفاد بيان لقوة المهام المشتركة نشره الموقع الإلكترونى لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) اليوم الأربعاء أن القوات نفذت 14 ضربة جوية داخل سوريا مستخدمة طائرات مقاتلة وهجومية ومهاجمات أرضية بالقرب من الحسكة والهول وعين عيسى ودير الزور ومنبج بحلب.

واستهدفت القوات وحدة تكتيكية للتنظيم ودمرت 3 مبان لداعش ومدافع هاون ومواقع قتالية ورشاشات من العيال الثقيل وعجلات ومدفع مضاد للطائرات وتدمير محطة لفصل الغاز والنفط.

أما فى العراق، فقد نفذت قوات التحالف أربعة ضربات بالقرب من القيارة والرمادى وسنجار والسلطان عبدالله، وتم خلال الضربات تدمير حفارة للتنظيم ووحدة تكتيكية ومخزنى أسلحة و 5 مناطق تجمع و 7 مواقع قتالية.

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