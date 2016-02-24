محافظ الإسكندرية: لا تسامح فى حق الدولة ولا مجال للمجاملات والمحسوبيات

اجتمع المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية برؤساء الأحياء والقيادات التنفيذية بالمحافظة اليوم، لمناقشة رصف الطرق وترميم المطبات بالشوارع وإنارة جميع الشوارع غير المضاءة وإزالة كافة التعديات على الطريق العام.

وقال المحافظ: "إنه لا تسامح فى حق الدولة وأن حق المواطن محفوظ طالما لا يتعارض مع القانون ولا مجال للمجاملات والمحسوبيات ولن يأخذ أى مواطن إلا ما يحق له ويقره القانون".

وشدد المحافظ على رفع مستوى كفاءة الشواطئ وإزالة أى تعدى يحجب الرؤية أو يسئ للمظهر الجمالى لشواطئ الإسكندرية.

وأكد على ضرورة التعامل بشدة وحزم مع جميع مخالفات المبانى والتنسيق مع الشرطة لتنفيذ جميع الإزالات بالتتابع وحظر توصيل المرافق للعقارات المخالفة وفقا للقانون، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاهها وإبلاغ النيابة العامة بأسماء المخالفين من المقاولين والمهندسين والملاك، وذلك حفاظا على أرواح وحياة المواطنين والسكان والمارة وجيران العقارات المجاورة.

وأمر عبد الظاهر بضرورة صرف المستحقات المالية اللازمة لدعم منظومة النظافة، كما وجه الجميع برفع مستوى النظافة قبل شم النسيم ،قائلا "لن نسمح بأى تقصير بهذا الخصوص".

جاء ذلك بحضور الدكتورة سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية واللواء هانى عبد المقصود سكرتير عام المحافظة و رؤساء الأحياء والقيادات التنفيذية بالمحافظة.