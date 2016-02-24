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"صحة الإسكندرية" تنتهى من تطعيم 900 ألف طفل ضد شلل الأطفال

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"صحة الإسكندرية" تنتهى من تطعيم 900 ألف طفل ضد شلل الأطفال "صحة الإسكندرية" تنتهى من تطعيم 900 ألف طفل ضد شلل الأطفال
صرح الدكتور مجدى حجازى مساء اليوم ان حملة شلل الأطفال بمحافظة الإسكندرية قد حققت نجاحا كبيرا ونجحت فى تطعيم حوالى 900 ألف طفل خلال الحملة القومية فى الفترة من 21 إلى 24 فبراير 2016 بنسبة تغطية تتجاوز 100% .

وأوضح حجازى أن الحملة قامت بتطعيم جميع الأطفال العرب الأجانب الذين تصادف وجودهم بالإسكندرية وقت الحملة، حيث قدمت الحملة خدمات التطعيم لأطفال من 15 دولة عربية وأفريقية وآسيوية وأوربية.

وقال حجازى إن وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين أولى اهتماما كبيرا لنجاح الحملة وإعلان خالية تماما من مرض شلل الأطفال، كما قدم المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية الدعم والتسهيلات الكاملة حتى تخرج الحملة بهذه الصورة المشرفة .

وأضاف حجازى أن الحملة شهدت تعاونا كبيرا من المجتمع المدنى والجمعيات ورجال الأعمال، حيث قامت بعض الشركات والجمعيات بتوزيع الحلوى والمرطبات على الأطفال والعاملين وعمل اللوحات الإعلانية.

وأكد وكيل الوزارة أن ممثلى منظمة الصحة العالمية ومسئولى وزارة الصحة قد أبدوا رضاءهم عن أداء العاملين بالحملة حيث ظهر الاهتمام الكامل ليس بالعدد فقط ولكن بجودة الخدمة من خلال الاهتمام بدقة البيانات الإحصائية وسلامة سلسلة التبريد، وقام وكيل الوزارة بمنح شهادات تقدير لقيادات الطب الوقائى بالمديرية.

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مصر 365

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