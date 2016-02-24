الحكم الدولى محمد فاروق أمينًا عامًا لجامعة بنى سويف

أصدر الدكتور أمين لطفى رئيس جامعة بنى سويف، اليوم الأربعاء، قرارًا بتعيين الكابتن محمد فاروق محمود الحكم الدولى ومدير عام رعاية الشباب، قائمًا بأعمال أمين عام جامعة بنى سويف.

جدير بالذكر أن محمد فاروق محمود حصل على بكالوريوس التربية الرياضية من جامعة حلوان عام 1992، ثم عمل أخصائى رعاية شباب بالجامعة فى العام ذاته، وتدرج وظيفياً حتى وصل إلى مدير عام لرعاية الشباب بالجامعة، وقد شهدت إدارة رعاية الشباب طفرة كبيرة فى الأنشطة الطلابية المتنوعة والمشاركة الفعالة من عدد كبير من الطلاب أثناء فترة إدارته لها، وحققت الجامعة العديد من المراكز المتقدمة، وحصلوا على الميداليات الذهبية والفضية على مستوى الجامعات المصرية.

بدأ فاروق حياته الرياضية كلاعب فى فريق بنى سويف لكرة القدم، ثم لعب فى المنتخب القومى العسكرى ومنتخب مصر للكرة الخماسية الفائز فى البطولة العربية عام 1998، كما حصل على العديد من الدورات التدريبية من الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا) والاتحاد الإفريقى فى إدارة مباريات كرة القدم، والتى أهلته ليكون من حكام النخبة المصرية، فقد أدار ما يزيد على 200 مباراة فى الدورى المصرى لكرة القدم و100 مباراة دولية ما بين تصفيات كأس عالم، وذلك فى فترة تزيد على 15 عامًا من التحكيم المحلى والدولى، كما حصل على لقب أفضل حكم فى مصر عام 2011.