القاطرات البحرية تُطلق نافورات المياه احتفالاً بافتتاح قناة ميناء بورسعيد

أطلقت قاطرات هيئة قناة السويس نافورات المياه؛ احتفالاً بعبور أول سفينة داخل القناة الجانبية لميناء شرق بورسعيد، عصر اليوم الأربعاء.

وصعد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، على سطح سفنية تتبع التوكيل الملاحى CMA cgm كأول سفينة تدخل الميناء رسميًا.

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