القاطرات البحرية تُطلق نافورات المياه احتفالاً بافتتاح قناة ميناء بورسعيد

وصعد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، على سطح سفنية تتبع التوكيل الملاحى CMA cgm كأول سفينة تدخل الميناء رسميًا.
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"مشوار طويل وحلمنا"أحدث عملين غنائيين احتفالا بافتتاح قناة بورسعيد الجديدة
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مميش يصل مبنى هيئة قناة السويس استعداد لافتتاح قناة شرق بورسعيد
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وفد من 30 طالبا بجامعة السويس يحضرون حفل افتتاح قناة شرق بورسعيد
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