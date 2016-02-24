أخبار عاجلة

8 الصبح - حلقة عن مشاكل وقضايا محافظة الشرقية وفقرة الأبراج - حلقة الأحد 9-4-2017 -
تغطية خاصة - مجلس النواب يطالب بحضور كلا من وزيري العدل والداخلية غدا في الجلسة العامة -
عبدالمحسن سلامة يبحث مع رئيس جمعية الصحفيين البحرينية إبرام بروتوكول للتعاون -
دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء لتنفيذ حكم مصرية تيران وصنافير -
رئيس الوزراء اليمني يعزي نظيره المصري في ضحايا تفجيري الكنيستين -
تغطية خاصة - شقيقة النائبة مارجريت عازر كانت متواجدة بكنيسة مارجرجس بطنطا أثناء تفجيرها -
إقالة اللواء حسام الدين خليفة مدير أمن الغربية وعدد من قيادات الأمن الوطنى -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة وادي دجلة أمام الشرقية والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
الأهلي يوضح موقفه من مواجهة الاتحاد بالإسكندرية بعد تفجير «المرقسية» -
النصر للتعدين يواصل صحوته بفوز صعب على الداخلية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

القاطرات البحرية تُطلق نافورات المياه احتفالاً بافتتاح قناة ميناء بورسعيد

Google+ Print
القاطرات البحرية تُطلق نافورات المياه احتفالاً بافتتاح قناة ميناء بورسعيد القاطرات البحرية تُطلق نافورات المياه احتفالاً بافتتاح قناة ميناء بورسعيد
أطلقت قاطرات هيئة قناة السويس نافورات المياه؛ احتفالاً بعبور أول سفينة داخل القناة الجانبية لميناء شرق بورسعيد، عصر اليوم الأربعاء.

وصعد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، على سطح سفنية تتبع التوكيل الملاحى CMA cgm كأول سفينة تدخل الميناء رسميًا.


>بالصور.. تحرك اللنشات البحرية للمشاركة فى افتتاح قناة شرق بورسعيد الجديدة
>

بعد قليل.. إطلاق إشارة بدء الملاحة فى قناة شرق بورسعيد
>

بالفيديو..مميش والجيوشى يتابعان الاستعدادات النهائية لافتتاح قناة شرق بورسعيد
>

"مشوار طويل وحلمنا"أحدث عملين غنائيين احتفالا بافتتاح قناة بورسعيد الجديدة
>

مميش يصل مبنى هيئة قناة السويس استعداد لافتتاح قناة شرق بورسعيد
>

بدء توافد المحافظين والوفود الأجنبية استعدادًا لافتتاح قناة شرق بورسعيد
>

"أبو هشيمة" عن قناة شرق بورسعيد الجديدة:"شريان تنمية جديد يظهر على أرض مصر"
>

بالصور.. احتفال شعبى على أنغام السمسمية لافتتاح قناة شرق بورسعيد الجديدة
>

اليوم.. رئيس الوزراء يلتقى وزير خارجية اليونان قبل افتتاح قناة شرق بورسعيد
>

وفد من 30 طالبا بجامعة السويس يحضرون حفل افتتاح قناة شرق بورسعيد
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
صحيفة إسبانية: تفجير الكنائس في مصر يزيد التأييد الأوروبي للقاهرة

صحيفة إسبانية: تفجير الكنائس في مصر يزيد التأييد الأوروبي للقاهرة

«دعم مصر» يتقدم بمشروع قانون لتأمين المنشآت العامة والخاصة

«دعم مصر» يتقدم بمشروع قانون لتأمين المنشآت العامة والخاصة

بالفيديو: قوات الجيش تبدأ انتشارها لتأمين المنشآت الحيوية في البلاد

بالفيديو: قوات الجيش تبدأ انتشارها لتأمين المنشآت الحيوية في البلاد

دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء لتنفيذ حكم مصرية تيران وصنافير

دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء لتنفيذ حكم مصرية تيران وصنافير