بالصور..مظاهرة بالكروت الحمراء ضد “مرسي” ببنها

تظاهر العشرات من القوى المعارضة للرئيس بمدينة بنها امام ميدان المحطة للتنديد بحكم الاخوان ، وبخطاب الرئيس الذى اعتبروه هدية منه فى الدعاية للحشد يوم 30 يونيو .

ردد المتظاهرون الشعارات المندده بحكم الاخوان المسلمين وبالرئيس محمد مرسى ” يسقط يسقط حكم المرشد ” ، ” اصحى يامرسى صح النوم 30 _ 6 اخر يوم ” ، ” اكتب على جدران البيت .. مرسى جاى بازازة زيت ” ، ” مرسى فاقد شرعيه “، ” انا مش كافر انا مش ملحد بس انا بهتف ضد المرشد ” ، ” جيكا مات جندى مات ماكفاياك ياشعب سكات ” ورافعوا لافتات كتب عليها ” ارحل ” ” لو بتكره الاخوان اضرب كلاكس ” ، ” سلاحنا كارت احمر + بالون اسود ” .

> كما رافعوا الكروت الحمراء والتى كتب عليها ” ارحل ” ، ورفعوا رايات تمرد مؤكدين ان 30 يونيو هو اخر يوم لحكم الاخوان وان الثوار لن تسمح لاعضاء الاخوان بتكفير الشعب المصرى واحداث انقسامات داخل الشعب المصرى وزيادة ” طرطشة ” دماء الشهداء .