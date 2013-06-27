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بالصور..مظاهرة بالكروت الحمراء ضد “مرسي” ببنها

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بالصور..مظاهرة بالكروت الحمراء ضد “مرسي” ببنها بالصور..مظاهرة بالكروت الحمراء ضد “مرسي” ببنها

.مظاهرة بالكروت الحمراء ضد الرئيس ببنها

تظاهر العشرات من القوى المعارضة للرئيس بمدينة بنها امام ميدان المحطة للتنديد بحكم الاخوان ، وبخطاب الرئيس الذى اعتبروه هدية منه فى الدعاية للحشد يوم 30 يونيو .

ردد المتظاهرون الشعارات المندده بحكم الاخوان المسلمين وبالرئيس محمد مرسى ” يسقط يسقط حكم المرشد ” ، ” اصحى يامرسى صح النوم 30 _ 6 اخر يوم ” ، ” اكتب على جدران البيت .. مرسى جاى بازازة زيت ” ، ” مرسى فاقد شرعيه “، ” انا مش كافر انا مش ملحد بس انا بهتف ضد المرشد ” ، ” جيكا مات جندى مات ماكفاياك ياشعب سكات ” ورافعوا لافتات كتب عليها ” ارحل ” ” لو بتكره الاخوان اضرب كلاكس ” ، ” سلاحنا كارت احمر + بالون اسود ” .
> كما رافعوا الكروت الحمراء والتى كتب عليها ” ارحل ” ، ورفعوا رايات تمرد مؤكدين ان 30 يونيو هو اخر يوم لحكم الاخوان وان الثوار لن تسمح لاعضاء الاخوان بتكفير الشعب المصرى واحداث انقسامات داخل الشعب المصرى وزيادة ” طرطشة ” دماء الشهداء .

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