مفاجأة.. اكتشاف سكر جديد مستخلص من النباتات والحشرات يعالج الكبد الدهنى

نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت أن هناك سكر طبيعى يدعى "طرهالوز" قد يساعد فى إزالة الدهون الزائدة التراكمة داخل خلايا الكبد.

ويذكر أن مرض الكبد الدهنى غير الكحولى (NAFLD) يرتبط ارتباطا وثيقا بالسمنة، ويصيب ملايين البشر حول العالم.

وأوضح الباحثون أنه ليس هناك عقاقير لعلاج مرض الكبد الدهنى غير الكحولى (NAFLD)، ولكن فقدان الوزن يمكن أن يقلل من تراكم الدهون.

ويعتقد الباحثون أن سكر الفركتوز مساهم رئيسى للإصابة بالمرض، ويستخدم شراب الذرة عالى الفركتوز فى المشروبات الغازية والعديد من الأطعمة المصنعة.

وأظهرت الدراسة الحديثة أن "طرهالوز" هو سكر طبيعى يوجد فى النباتات والحشرات، وتمت الموافقة عليه من قبل إدارة الغذاء والدواء (FDA) للاستهلاك البشرى.

وأشار الدكتور برايان ديبوش دكتوراه أمراض الجهاز الهضمى فى مستشفى سانت لويس للأطفال فى ولاية ميسورى، إلى أن سكر "طرهالوز" يخلص الكبد من الدهون التى تتراكم فى خلاياه.

وأضاف الباحثون أن سكر "طرهالوز" يمنع نقل الطاقة فى شكل سكر إلى خلايا الكبد، ويعمل على تجويع الخلايا وهذا يتسبب فى عملية تسمى الالتهام الذاتى، أو الأكل الذاتى، والتى يتم من خلالها استهلاك الدهون المخزنة بالجسم.

ونشرت نتائج الدراسة مؤخراً فى مجلة ساينس العلمية.

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