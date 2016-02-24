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خبير قلب: الرجفان الأذينى الوباء الجديد وعدد المرضى سيتضاعف بحلول٢٠٥٠

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خبير قلب: الرجفان الأذينى الوباء الجديد وعدد المرضى سيتضاعف بحلول٢٠٥٠ خبير قلب: الرجفان الأذينى الوباء الجديد وعدد المرضى سيتضاعف بحلول٢٠٥٠
كشف الخبير البرتغالى فوستو بينتو، المصنف عالميًا فى مجال القلب، أن مرض الرجفان الأذينى الذى يصيب القلب هو الوباء الجديد، ومن المتوقع أن يتضاعف عدد المرضى المصابين به بحلول عام ٢٠٥٠.

وتابع بينتو خلال المؤتمر الدولى السنوى للجمعية المصرية لأمراض القلب المنعقد بأحد فنادق القاهرة الشهيرة أن الرجفان الأذينى يرفع فرص الإصابة بالسكتة الدماغية بمعدل ٥ أضعاف، وحال التعرض لها فإن فرص وفاة المرضى سترتفع بنسبة ٥٠٪‏ خلال عام واحد، وحتى الأشخاص الناجين غالبا ما يعيشون بإعاقات دائمة.
>وأضاف خبير القلب العالمى أن هناك عددا من العوامل التى تعرض مرضى الرجفان الأذينى للسكتة الدماغية، وتشمل:الإصابة بسكتة دماغية من قبل أو الإصابة بجلطة وريدية أو تجاوز عمر الشخص ٧٥ عاما، بالإضافة إلى بعض العوامل الثانوية مثل: ارتفاع ضغط الدم والإصابة بمرض السكر أو مرض قصور القلب المزمن، وكما أن السيدات والأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين ٦٥ و٧٤ عاما يكونون أكثر عرضة للإصابة بالجلطات المخية.

جدير بالذكر أن الرجفان الأذينى يعد من أشهر أمراض اختلال كهرباء القلب، ويؤدى لعدم انتظام ضربات القلب، حيث تصبح ضربات القلب سريعة جدا ويحدث خلل فى عملية ضخ الدم لجميع أجزاء الجسم.

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مصر 365