استشارى نساء: الموجات الصوتية تمكنا من التعرف على العيوب الخلقية للجنين

انطلق اليوم الأربعاء، المؤتمر الدولى الثالث لصحة المرأة الإنجابية، والذى تنظمه الجمعية المصرية لطب الأم والجنين، والذى يمتد حتى يوم الجمعة.

وخلال المؤتمر، قال الدكتور علاء الإبراشى استشارى النساء والولادة وطب الجنين والموجات فوق الصوتية بكلية طب قصر العينى بجامعة القاهرة ورئيس المؤتمر لـ"اليوم السابع" "نتحدث فى المؤتمر عن طب الجنين وما يخص أمراض النساء والتوليد والجديد فى هذا العلم مع التركيز على الموجات الصوتية المتخصصة فى علم طب الجنين، خاصة استخدامات الموجات الصوتية ثلاثية الأبعاد الحديثة والتى تساعد المرأة على الإنجاب بطريقة صحية.

وأضاف أستاذ أمراض النساء والتوليد، نهدف من هذه الندوة إلى التواصل بين خبرات الأطباء الكبار والأطباء الصغار حتى يتعلم الجميع ونصل فى النهاية إلى خدمة طبية متميزة للمرأة المصرية، حيث يشاركنا اليوم عدد كبير من الأطباء المحاضرين.

وأشار"علاء" إلى أهمية الموجات الصوتية لمتابعة الحمل خلال أول 3 أشهر، حيث يمكن من خلالها التعرف على غالبية العيوب الخلقية التى قد تحدث للجنين والتغلب عليها إن أمكن، والتنبؤ بحدوث ضغط الحمل والإجهاض المتكرر وهى فترة مهمة.

وأضاف "نقوم بتدريب الأطباء على استخدام أجهزة الموجات الصوتية المتوفرة فى كل عيادة حتى نتمكن من التعرف على الطرق المختلفة لاستخدامها".

وجدير بالذكر أن باقى أيام المؤتمر تشمل محاضرات فى التكنولوجيا الجديدة لعلم الموجات الصوتية، التشخيص المبكر والولادة المبكرة ومعالجة المشكلات التى تحدث مع الحمل منها الجلطات والسكر والضغط كل ما له علاقة بالأم والجنين.

ونصح الدكتور علاء الإبراشى قائلا "يحتاج المجتمع لتوعية بأهمية الكشف المبكر والمتابعة للأم الحامل حتى نستطيع التعرف على المشكلات فى أولها قبل أن يصعب التغلب عليها فى أوقات متأخرة.