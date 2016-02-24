ليلة_الأبطال – مانشستر سيتي ما بين الخوف من تكرار فشل 2011 وتحقيق إنجاز يونايتد‎

بكل تأكيد تصب التوقعات في صالح مانشستر سيتي أمام خصمه دينامو كييف في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا لكن الأرقام لا تقول هذا.

فمانشستر سيتي قد فشل عام 2011 في التغلب على الفريق الأوكراني بالدوري الأوروبي ضمن منافسات دور الـ16 وتمكن دينامو من إقصاء الـ"سكاي بلوز".

ويستعرض معكم FilGoal.com عبر التقرير التالي فرص الفريقين وأرقام من وحي المنافسة بينهما.

دينامو كييف

الفريق ينافس لأول مرة في دور الـ16 من البطولة منذ موسم 1999-2000 حينما كان مدربهم الحالي سيرجي ريبروف مهاجما لهم.

وكتيبة ريبروف لم تخسر على أرضها في دوري أبطال أوروبا منذ فبراير 2014 خلال 9 مواجهات حتى الآن وفي دور الأبطال هذا الموسم تعادل الفريق على أرضه مع تشيلسي الإنجليزي بنتيجة 0-0.

آخر فوز للفريق على خصم من إنجلترا كان ضد إيفرتون بنتيجة 5-2 ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي للموسم الماضي.

وخسر دينامو كييف اثنين من أصل آخر 13 مواجهة لهم ضد فرق إنجليزية إذ أن الفريق فاز في 5 وتعادل في 6.

آخر فريق إنجليزي تمكن من الفوز على دينامو كييف بأرضه في دوري أبطال أوروبا كان مانشستر يونايتد موسم 2007-2008 في دور المجموعات بنتيجة 4-2، وهو الإنجاز الذي يبحث عنه سيتي.

يتميز فريق دينامو كييف عن خصمه مانشستر سيتي في معدل دقة التسديدات الذي بلغ 50%، وفضل دينامو التسديد من أمام المرمى بنسبة 59% مقارنة بالتسديد من الأطراف، ونسبة تسديداتهم من خارج منطقة الجزاء تقدر بـ51% في حين أن تسديداتهم على بعد 18 ياردة من المرمى تقدر بـ39%.

دينامو كييف ضعيف في اعتراض الكرة مما يتسبب في تعرض لاعبيه للكثير من البطاقات الصفراء، حتى الآن تعرضوا لـ13 بطاقة صفراء من أصل 16 بطاقة بسبب نسبة فوزهم بالكرة الضعيفة التي بلغت 33%، بالإضافة إلى نسبة 52% كنسبة فوز بالكرات الهوائية.

يفضل فريق دينامو كييف تمرير الكرة للأمام ومباغتة الخصم إذ أن الفريق يمتلك معدل دقة تمريرات في المجمل بلغت 80%، ومعدل تمريرهم الكرة للأمام 63.9% وهي نسبة أقرب لمانشستر سيتي، كما يفضل الفريقان اعتماد أسلوب التمريرات القصيرة مع بعض التفوق للمان سيتي إذ أن دينامو مرر أكثر من 1802 تمريرة ناجحة.

يمتلك خط دفاع دينامو قوة وتماسك إذ أن الفريق تلقى 4 أهداف خلال 6 مواجهات وهي نصف ما تلقاه مانشستر سيتي.

في المقابل خط الهجوم سجل 8 أهداف في 6 مواجهات بمعدل 1.3 هدف في المباراة الواحدة.

يعتمد دينامو كييف نفس الطريقة التي يعتمدها مانشستر سيتي في شن هجماته وهي الأطراف لكن الفريق أقوى من الجانب الأيمن ناحية الثنائي دانيلو سيلفا وأندريا يارمولينكو، ويشكلان 41% من هجمات الفريق الأوكراني من تلك الجهة أما الجانب الأيسر فبنسبة 36% والوسط نسبة 23%.

مانشستر سيتي

تعد تلك الزيارة الثانية للفريق إلى أوكرانيا لمواجهة نفس الخصم الذي أقصاه من الدوري الأوروبي، وفاز مانشستر سيتي هذا الموسم بإثنين فقط من أصل 3 مواجهات خارج أرضه بدوري الأبطال ضد بروسيا مونشنجلادباخ بنتيجة 2-1 وضد إشبيلية بنتيجة 3-1.

لم يصل مانشستر سيتي إلى دور الـ8 من البطولة قط إذ أنه خسر في الأدوار الإقصائية، من فناربخشة في موسم 1968-1969 وبرشلونة في موسم 2013-2014 وموسم 2014-2015.

في حالة وصول مانشستر سيتي لدور الـ8 فسيحقق المدرب مانويل بيللجريني رقما خاصا به بالوصول لنفس الدور مع 3 أندية مختلفة إذ أنه فعل هذا سابقا مع فياريال موسمي 2005-2006 و 2008-2009 ومع مالاجا في موسم 2012-2013.

أهم ما يميز مانشستر سيتي هو قوة خط الوسط في استخدام التمريرات لتوجيه الفريق لضغط الخصم إذ أن معدل دقة التمريرات يقدر بـ 86% وأتم الفريق أكثر من 2409 تمريرة ولعب 146 بينية ويمتلك نسبة 64% من التمريرات القصيرة.

مانشستر سيتي يمتلك رقما سيئا في اعتراض بناء هجمة الخصم مثله مثل دينامو كييف بـ34% نسبة نجاح لاعتراضهم الكرة لكنهم ليسوا الطرف الأعنف بالحصول على 5 بطاقات صفراء فقط.

معدل دقة تسديدات مانشستر سيتي بلغ 46% ويركز الفريق معظم تسديداته أيضا من أمام منطقة الجزاء مباشرة بنسبة 64% من مجمل تسديداته، ويفضل تسديد الكرة من منقطة الـ18 بمعدل 57% من تسديداته مقابل 36% من خارج منطقة الجزاء.

ومانشستر سيتي أقوى في الحصول على الكرات الهوائية إذ أن الفريق ينجح خلال المباراة الواحدة في الفوز بنسبة 53%.

مانشستر سيتي سجل 12 هدفا منهم 2 فقط من الكرات الثابتة وهي أقل من دينامو كييف الذي سجل 4 من كرات ثابتة.

و5 من أهداف مانشستر سيتي جاءت من جمل تكتيكية في الملعب وهدف وحيد من ركلة جزاء بالإضافة لهدفين جاءوا عن طريق الخطأ من الخصوم.

يعتمد مانشستر سيتي على الأطراف في شن هجماته إذ أنه يعتمد على الجبهة اليمنى بنسبة 39% والجبهة اليسرى بنسبة 36% مقابل 25% في خط الوسط.

معركة خط الوسط قد تحسم اللقاء نظرا لاعتماد الفريقان على الضغط من منتصف الملعب فدينامو بالثنائي سيرجي ريبالكا وسيرجي سيدورتشاك ودينيس جارماش هم محور نقل الكرة في خط الوسط بالنسبة لدينامو بمعدل 49% من مجمل تحضير الهجمات ونقل الكرات.

في المقابل مانشستر سيتي باستخدام الثلاثي فيرناندو وفيرناندينيو ويايا توريه يفضل الاعتماد على ضغط الخصم في مناطقه بنقل الكرة للأمام إذ أن الـ"سكاي بلوز" ينقل الكرة بمعدل 44% في خط الوسط و 33% أمام مرمى الخصم.