ليلة_الأبطال - هل تستمر هيمنة أتلتيكو مدريد على أيندهوفن؟

لم يتواجه الفريقان سابقا في هولندا سوى مرة وحيدة بدوري أبطال أوروبا ويومها خسر بي إس في آيندهوفن بنتيجة 3-0 في دور المجموعات موسم 2008-2009، وفي لقاء العودة لم يتحسن الوضع كثيرا بالنسبة للفريق الهولندي إذ أنه خسر بنتيجة 2-1، واليوم هل يكرر أتلتيكو مدريد ما فعله منذ 8 أعوام أم أن لآيندهوفن رأي آخر؟

ويستعرض معكم FilGoal.com عبر التقرير التالي فرص الفريقين خلال مواجهتهم بدور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

آيندهوفن

يعود الفريق إلى الأدوار الإقصائية من البطولة لأول مرة منذ موسم 2006-2007، وفي ذلك الموسم خسر في ربع النهائي من ليفربول ذهابا وإيابا بنتيجة 3-0 و1-0، وفي ذلك الموسم كان الفريق الهولندي قد أقصى أرسنال من دور الـ16.

لم يخسر الفريق الهولندي أو يتعادل في أية مباريات على أرضه هذا الموسم بدوري أبطال أوروبا إذ أنه فاز على سيسكا موسكو وفولفسبورج ومانشستر يونايتد.

آخر 24 مباراة للفريق الهولندي ضد خصوم إسبان انتهت بـ4 انتصارات و10 تعادلات و10 خسائر.

لم يخسر آيندهوفن على أرضه سوى من برشلونة وأتلتيكو مدريد والأول فاز على الفلاحين بنتيجة 3-2 في لقاء الإياب من ربع نهائي موسم 1995-1996.

دفاعيا الفريق الهولندي تلقى 7 أهداف بمعدل 1.16 هدف في المباراة وسجل 8 أهداف بمعدل 1.3 هدف في المباراة مما يعني أن خط الدفاع أضعف من خط دفاع أتلتيكو مدريد الذي تلقى 3 أهداف فقط، وسجل آيندهوفن 6 أهداف من الجمل التكتيكية وهدفين من الكرات الثابتة.

سلاح الفريق الهولندي هو التسديد على المرمى ومعدل دقة تسديدهم بلغ 54% ويفضل الفريق الملقي يـ"الفلاحين" التسديد من أمام المرمى بنسبة 67% من مجموع تسديداتهم وأيضا استعمال الجهة اليسرى بنسبة 26% من جهة جاستون بيريرو وماركو فان جينكل وجوشوا برينات الثلاثي الذي يضغط من جهة اليسار.

آيندهوفن يسدد من منقطة الـ18 بمعدل 54% من مجموع تسديداته و 40% من خارج منطقة الجزاء ويسدد الفريق بمعدل 9.5 تسديدة في المباراة؟

يفضل الفلاحون الاعتماد على التمريرات القصيرة وأتم الفريق حتى الآن 1729 تمريرة بنسبة نجاح في المباراة الواحدة بـ81% تمريرة ويمرر الفريق نحو مرمى الخصم بنسبة 63.9% تمريرة.

فريق بي إس في ضعيف في إستخلاص الكرة من الخصم ويتسبب هذا لهم بالحصول على البطاقات الصفراء وأحيانا الحمراء إذ أنه تحصل على 15 بطاقة صفراء وبطاقة حمراء وحيدة ونسبة استخلاص للكرة بنسبة 46% كما أن الفريق يفوز بالكرات الهوائية بنسبة 47%.

أتلتيكو مدريد

لم يخسر الروخيبلانكوس أي من مبارياتهم الثلاثة خارج الأرض، بفوزين على جالاطا سراي وبنفيكا وتعادل سلبي مع أستانا.

في الموسم الماضي خسر أتلتيكو مدريد خارج أرضه في دور الـ16 من باير ليفركوزن بنتيجة 1-0 وخسر بنفس النتيجة أمام ريال مدريد في ربع النهائي.

خسر أتلتيكو مدريد أمام الأندية الهولندية في الأدوار الإقصائية بمجموع مباراتي الذهاب والعودة خلال 4 مرات أمام أياكس في موسم 19701971، وخسر مرتين أمام جرونينجين في الثمانينات ومرة أخيرة أمام أياكس مجددا في موسم 1996-1997 بربع نهائي البطولة.

ومجموع الأتليتي ذهابا وإيابا ضد الأندية الهولندية 10 مباريات فاز الفريق في 5 وتعادل في واحدة وخسر 4.

معدل دقة تسديدات الروخيبلانكوس أقل بـ4% من الفلاحين لكن معدل تسديدهم على المرمى في المباراة الواحدة 17.8 تسديدة وهو يقترب من ضعف ما يسدده آيندهوفن في المباراة الواحدة.

يفضل أتلتيكو مدريد التسديد من أمام المرمى بمعدل 75% من مجموع تسديداته، ويسدد من منطقة الـ18 ياردة بمعدل 54% ومن خارج منطقة الجزاء بمعدل 36%.

يفضل أتلتيكو مدريد بنق الكرة من الوسط وضغط الخصم في مناطقه بمعدل 46% في وسط الملعب و31% في الثلث الأخير الخاص بالخصم.

تلقى أتلتيكو 3 أهداف فقط وسجل 11 هدفا بمعدل 1.8 هدف في المباراة الواحدة وهو أعلى مما يسجله آيندهوفن، و7 منهم جاءوا عن طريق الجمل التكتيكية وهدفين من الكرات الثابتة وهدف من المرتدات وهدف وحيد جاء عن طريق الخطأ من الخصم.

يعتمد الفريقان على الأطراف في الضغط على الخصم، إذ أن أتلتيكو مدريد يستخدم الجهة اليسرى بمعدل 41% مقابل 34% لآيندهوفن ويستخدم الروخي بلانكوس الجهة اليمنى بمعدل 36% أقل من آيندهوفن بـ1%.