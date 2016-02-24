أخبار عاجلة

أودينيزي يهزم جنوي في الكالتشيو.. وكالياري يخسر من تورينو -
كروتوني يفوز على الإنتر في الكالتشيو -
سباليتي يشيد بأداء صلاح ودجيكو مع الذئاب: «يمكننا الفوز بالدوري» -
استشهاد النقيب أسماء إثر إصابتها في تفجير كنيسة الإسكندرية -
فيديو| خالد الجندي يطالب بفتح المساجد للمسيحيين للصلاة فيها -
استشهاد النقيب أسماء متأثرة بإصابتها في «تفجير المرقسية» -
علي جمعة باكيًا: «سنقضي على الإرهابيين حتى لا يبقى منهم أحد» -
صحيفة إسبانية: تفجير الكنائس في مصر يزيد التأييد الأوروبي للقاهرة -
البرلمان يستدعي وزيري العدل والداخلية غدًا -
نائب برلماني يطالب بإجراءات احترازية لمواجهة العمليات الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

رسميا - يول مدربا للأهلي

Google+ Print
رسميا - يول مدربا للأهلي رسميا - يول مدربا للأهلي

أعلن النادي الأهلي رسميا عن تولي الهولندي مارتن يول منصب المدير الفني للفريق الأول لمدة موسم ونصف.

وأضاف بيان النادي أن المدرب الهولندي سيقود الأهلي في مباراة للمقاصة المقررة في 5 مارس المقبل.

ويعود رئيس النادي محمود طاهر إلى القاهرة مساء غد الخميس بعد توقيع العقد مع مارتن يول والذي تقرر حضوره إلى القاهرة الأحد المقبل لبدء مهمته.

وكان FilGoal.com قد انفرد بأول حوار صوتي للمدرب الهولندي.

كما كشف تفاصيل الجلسة الأخيرة لرئيس النادي مع يول في لندن. (طالع التفاصيل)

في الجول يكشف - متى يقود مارتن يول الأهلي من الملعب

تعرف على ملامح من تكتيك يول من هنا

ويأتي يول للأهلي بصحبة مدرب أحمال، هو مواطنه مايكل ليندمان (تعرف عليه من هنا)

">

ماذا ينتظر الأهلي مع مارتن يول؟

Posted by FilGoal.com on Wednesday, February 24, 2016

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
صحيفة إسبانية: تفجير الكنائس في مصر يزيد التأييد الأوروبي للقاهرة

صحيفة إسبانية: تفجير الكنائس في مصر يزيد التأييد الأوروبي للقاهرة

«دعم مصر» يتقدم بمشروع قانون لتأمين المنشآت العامة والخاصة

«دعم مصر» يتقدم بمشروع قانون لتأمين المنشآت العامة والخاصة

دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء لتنفيذ حكم مصرية تيران وصنافير

دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء لتنفيذ حكم مصرية تيران وصنافير

رئيس الوزراء اليمني يعزي نظيره المصري في ضحايا تفجيري الكنيستين

رئيس الوزراء اليمني يعزي نظيره المصري في ضحايا تفجيري الكنيستين