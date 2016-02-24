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تأجيل محاكمة المتهمين باقتحام قسم التبين لـ14 مارس

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تأجيل محاكمة المتهمين باقتحام قسم التبين لـ14 مارس تأجيل محاكمة المتهمين باقتحام قسم التبين لـ14 مارس

أرشيفية

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم  جلسة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”اقتحام قسم التبين”، وذلك الي جلسة 14 مارس المقبل لاستكمال سماع المرافعة مع استمرار حبس المتهمين.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد فهمي وعضوية المستشارين ابو النصر عثمان وحسن السايس وبحضور شريف اشرف مدير نيابة جنوب القاهرة الكلية وبسكرتارية ايمن محمود وحمدي الشناوي.

وأسندت نيابة جنوب القاهرة  للمتهمين وعددهم 47 بأمر الإحالة، عددًا من التهم منها التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز اسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.

وتعود الواقعة إلى تجمع المتهمين أمام قسم شرطة التبين، وإطلاقهم النيران على القوات المكلفة بالتأمين، ما أسفر عن مقتل شرطي من قسم التبين، وإصابة العديد من قوات الشرطة وتهريب السجناء واحتراق القسم، وذلك في أعقاب فض اعتصامي رابعة والنهضة.

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أونا

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