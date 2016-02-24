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إزالة 116 حالة إشغال بشوارع وميادين بنى سويف

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إزالة 116 حالة إشغال بشوارع وميادين بنى سويف إزالة 116 حالة إشغال بشوارع وميادين بنى سويف
شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف حملة تمكنت خلالها من إزالة ورفع 116 حالة إشغالات في أماكن مختلفة وهى أمام شرطة المرافق مرورا بشارع عبد السلام عارف ثم طريق الفيوم والأزهرى، ثم العودة لموقف محى الدين طريق الحمراية"، وشارع الروضة، والمستشفى العام.

وشملت الحملة رفع العديد من المخالفات والإشغالات المتنوعة بواقع (26) حالة اشغال طريق، و28 باعة جائلين، و22 يافطة، و34 حالة تعد على الأرصفة، و6 تاندات حيث أستخدمت سيارات ومعدات الحملة الميكانيكية ومشروع النظافة لرفع المخلفات والإشغالات كما تمكنت الحملة من ضبط حالة بناء مخالف بدون ترخيص بشارع الروضة وتم مصادرة خلاطة البناء واتخاذ الإجراءات القانونية بعد استدعاء مندوب الإدارة الهندسية.

حملة إزالة ببنى سويف (1)

حملة إزالة ببنى سويف (2)

حملة إزالة ببنى سويف (3)

حملة إزالة ببنى سويف (4)

حملة إزالة ببنى سويف (5)

حملة إزالة ببنى سويف (6)

حملة إزالة ببنى سويف (7)

حملة إزالة ببنى سويف (8)

حملة إزالة ببنى سويف (9)
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