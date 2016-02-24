بالصور.. محافظ الأقصر يبحث استضافة فرق شباب برشلونة وريال مدريد

بحث محمد بدر محافظ الأقصر، اليوم الأربعاء، مع وفد من كبار منظمى معسكرات كرة القدم الدوليين، إمكانية استضافة معسكرات رياضية للطلائع والشباب أعضاء أندية كرة القدم العالمية على غرار ريال مدريد وبرشلونة.

وناقش المحافظ مع أعضاء الوفد الذى ضم كلا من الإسبانيين خوسيه روكينا ورافينو كولادو، وهما من كبار منظمى الرحلات والمعسكرات الرياضية فى مختلف دول العالم، الأماكن المقترحة بالمحافظة لإقامة معسكرات للاعبين والمحترفين من الأطفال والشباب مع تنظيم رحلات سياحية لهم ولأسرهم واستضافة نجوم الفرق الأولى العالمية ووضع برامج جاذبة لهم فى إطار تشجيع السياحة الرياضية بالمحافظة وتنويع المنتج السياحى.

كما استعرض المحافظ معهم البنية الرياضية بالمحافظة والملاعب المفتوحة والمؤسسات الرياضية بالمحافظة والخطط الخاصة بالتوسع فى إنشاء الأماكن الرياضية والبطولات العالمية التى تستضيفها المحافظة بشكل دورى على ملاعب الصالة المغطاة بمدينة طيبة، بالإضافة إلى مشروع إنشاء استاد دولى عالمى يسمح باستضافة الفرق والأندية الكبرى.

من جانبهم، أكد أعضاء وفد منظمى الرحلات والمعسكرات الرياضية فى لعبة كرة القدم، أنهم قاموا بتنظيم معسكرات رياضية فى عدة دول مثل البرتغال وكولومبيا، ودول أخرى فى مناطق مختلفة، كما عبروا عن انبهارهم بالأقصر وحضارتها الضاربة فى جذور الأعماق وطقسها المميز شتاءً.

وأشاروا إلى التنسيق مع عدد من كبار الصحفيين الرياضيين الإسبان لتنظيم رحلة سياحية إلى الأقصر للتعرف عن قرب على إمكانيات المحافظة السياحية معربين عن تطلعهم لتنظيم أكبر معسكر رياضى للأطفال والشباب من أعضاء أندية كرة القدم الكبرى بإسبانيا، أو الدول الأخرى، فضلا عن عرض مقترح على القيادات التنفيذية بإسبانيا خاص بإقامة اتفاقية تآخٍ بين مقاطعة غرناطة بدولة إسبانيا ومحافظة الأقصر بمصر، بما يسمح بتعزيز التعاون المشترك بين البلدين، وهو ما رحب به محافظ الأقصر، مؤكدا تقديم كل الدعم لتفعيل التواصل بما يساهم فى خلق روابط مشتركة بين مصر وإسبانيا.



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