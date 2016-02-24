فصل سنة وحرمان فصل دراسى لطالبين بجامعة المنصورة

قرر مجلس التأديب الأعلى لطلاب جامعة المنصورة برئاسة الدكتور ياسر الحديدى عميد كلية الزراعة والدكتور السيد أحمد على أستاذ بكلية الحقوق والدكتورة هدى محمد محمود حسانين أستاذ بكلية الآداب والأستاذ محمد سامى عرفات أمين المجلس بحرمان الطالب م .ح بالفرقة الأولى بكلية الآداب بتأييد قرار مجلس الكلية بعد تظلم الطالب وحرمانه من دخول الفصل الدراسى الثانى لضبطه وهو يدخن مواد مخدرة داخل حمام الكلية .

كما قرر المجلس برئاسة الدكتور رضا سيد أحمد عميد كلية الآداب وعضوية الدكتور السيد أحمد على أستاذ كلية الحقوق والدكتورة يونا محمد محمود أستاذ بكلية طب الأسنان والأستاذ محمد سامى أمين المجلس بمجازاة الطالب م.م الطالب بالفرقة الثانية بكلية طب الأسنان بتخفيف عقوبة مجلس الكلية والاكتفاء بالفصل لمدة عام دراسى واحد لارتكابه أفعالا مخلة بنظام الكلية والشرف والكرامة وحسن السير والسلوك .