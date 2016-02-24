أخبار عاجلة

أودينيزي يهزم جنوي في الكالتشيو.. وكالياري يخسر من تورينو -
كروتوني يفوز على الإنتر في الكالتشيو -
سباليتي يشيد بأداء صلاح ودجيكو مع الذئاب: «يمكننا الفوز بالدوري» -
استشهاد النقيب أسماء إثر إصابتها في تفجير كنيسة الإسكندرية -
فيديو| خالد الجندي يطالب بفتح المساجد للمسيحيين للصلاة فيها -
استشهاد النقيب أسماء متأثرة بإصابتها في «تفجير المرقسية» -
علي جمعة باكيًا: «سنقضي على الإرهابيين حتى لا يبقى منهم أحد» -
صحيفة إسبانية: تفجير الكنائس في مصر يزيد التأييد الأوروبي للقاهرة -
البرلمان يستدعي وزيري العدل والداخلية غدًا -
نائب برلماني يطالب بإجراءات احترازية لمواجهة العمليات الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

فصل سنة وحرمان فصل دراسى لطالبين بجامعة المنصورة

Google+ Print
فصل سنة وحرمان فصل دراسى لطالبين بجامعة المنصورة فصل سنة وحرمان فصل دراسى لطالبين بجامعة المنصورة
قرر مجلس التأديب الأعلى لطلاب جامعة المنصورة برئاسة الدكتور ياسر الحديدى عميد كلية الزراعة والدكتور السيد أحمد على أستاذ بكلية الحقوق والدكتورة هدى محمد محمود حسانين أستاذ بكلية الآداب والأستاذ محمد سامى عرفات أمين المجلس بحرمان الطالب م .ح بالفرقة الأولى بكلية الآداب بتأييد قرار مجلس الكلية بعد تظلم الطالب وحرمانه من دخول الفصل الدراسى الثانى لضبطه وهو يدخن مواد مخدرة داخل حمام الكلية .

كما قرر المجلس برئاسة الدكتور رضا سيد أحمد عميد كلية الآداب وعضوية الدكتور السيد أحمد على أستاذ كلية الحقوق والدكتورة يونا محمد محمود أستاذ بكلية طب الأسنان والأستاذ محمد سامى أمين المجلس بمجازاة الطالب م.م الطالب بالفرقة الثانية بكلية طب الأسنان بتخفيف عقوبة مجلس الكلية والاكتفاء بالفصل لمدة عام دراسى واحد لارتكابه أفعالا مخلة بنظام الكلية والشرف والكرامة وحسن السير والسلوك .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365