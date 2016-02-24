جمعية الفيروز بشمال سيناء تبدأ تدريب 285 شابا على برامج ريادة الأعمال

أعلنت جمعية الفيروز للخدمات الاجتماعية والاقتصادية بشمال سيناء، عن بدءها تدريب 285 شابا وفتاة من أبناء شمال سيناء على برامج ريادة الأعمال، لتأهيلهم إلى سوق العمل.

وقالت الدكتورة أمانى غريب، مدير تنفيذى الجمعية، فى بيان لها، إنه يتم حاليًا تدريب 105 من الشباب والفتيات، من إجمالى المستفيدين كمرحلة أولى على أعمال صيانة الأجهزة المنزلية والتبريد والتكييف والخياطة والتطريز، ضمن أنشطة مشروع فرصة لتأهيل الشباب فى مجال ريادة الأعمال.

وأوضحت "غريب"، أن التدريبات تتم بمشغل الجمعية بالعريش، وأكاديمية البحث العلمى التطبيقى بالعريش، حيث يحصل 40% من إجمالى المستفيدين، وعددهم 285 شخصا، على مشروعات تقدم كمنح من الجمعية، وهى المرحلة الثانية من المشروع تتضمن نفس المجالات السابقة، بالإضافة إلى تطبيقات الهاتف المحمول والتسويق الإلكترونى والتنجيد للستائر وصناعة الجلود.