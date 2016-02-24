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وزارة النقل: الطرق الجديدة في مصر طبقًا لمواصفات الجودة العالمية

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وزارة النقل: الطرق الجديدة في مصر طبقًا لمواصفات الجودة العالمية وزارة النقل: الطرق الجديدة في مصر طبقًا لمواصفات الجودة العالمية

الطرق الجديد  في

أكد أحمد إبراهيم المتحدث الرسمي لوزارة النقل أن الطرق التي تقوم الهيئة العامة للطرق والكباري بإنشائها الآن في جميع أنحاء مصر المحروسة تتوافر فيها كافة المواصفات العالمية من حيث التخطيط والجودة وكذلك مواجهة كل الظروف المناخية الأمطار والسيول والحرارة.

وأضاف إبراهيم في بيان اليوم الأربعاء أن الدكتور سعد الجيوشي وزير النقل يتابع بنفسه وبشكل يومي مع قيادات الطرق والكباري خطوات العمل والتأكيد على توافر كل احتياطيات الأمن والسلامة للحد من حواداث الطرق ومن جانبه قال اللواء عادل ترك رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري: إن الطرق الجديدة تفادت كل عيوب الطرق القديمة وأن مصر تشهد حاليا طفرة كبيرة في إنشاء الطرق التي سوف تفتح شرايين جديدة للتنمية وتساهم في تسهيل حركة السفر والتجارة والسياحة.

وأضاف إبراهيم أن مصر أيضا سوف تشهد إنشاء أول طرق خرسانية على من خلال إنشاء حارتين للشاحنات على جانبي طريق القاهرة السويس الصحراوي حتى تستوعب الحمولة الزائدة من الموانئ والمحاجر.

واختتم المتحدث الرسمي أن الدولة تنفق مليارات الجنيهات لإنشاء الطرق بأحدث الموصفات العالمية فيجب على المواطنين المساعدة في الحفاظ عليها وعدم العبث بها والتعدي عليها لأنها ملكهم والحكومة تنفق عليها من أموالهم، وهم المنتفعون بها ورغم العجز الكبير في الموازنة العامة فإن الدولة لا تبخل في الإنفاق على الطرق، لأنها أساس التنمية والتقدم فيجب التعاون من أجل الحفاظ عليها وعلى المال العام.

 

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