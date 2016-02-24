«الخارجية» تجدد التحذير من السفر إلى ليبيا

جدد السفير هشام النقيب، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، اليوم الأربعاء، تحذير وزارة الخارجية للمصريين من السفر إلى ليبيا في الوقت الحالي، ولفترة مؤقتة نظراً للظروف الحالية.

وأعاد النقيب، خلال بيان صحفي اليوم، مناشدة المصريين المقيمين بها توخي أقصى درجات الحيطة والحذر والابتعاد عن مناطق التوتر والاشتباكات.

من ناحية أخرى، ناشد مساعد وزير الخارجية، المواطنين المصريين بعدم الانسياق وراء عصابات ترويج السفر، والتي تقوم بتسفيرهم إلى ليبيا عن طريق دولة ثالثة، مما يعرض الشخص الذي يدخل ليبيا بطريق غير شرعي إلى الاحتجاز من قبل السلطات الليبية.

وأهابت وزارة الخارجية، بالمواطنين المصريين الراغبين في السفر إلى ليبيا بأهمية الالتزام بذلك حفاظاً على حياتهم، وتجنبا لأية مشاكل قد يتعرضون لها عند الدخول إلى ليبيا.