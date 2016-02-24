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انقلاب سيارة محملة بمواد بترولية على الطريق الساحلى بكفر الشيخ

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انقلاب سيارة محملة بمواد بترولية على الطريق الساحلى بكفر الشيخ انقلاب سيارة محملة بمواد بترولية على الطريق الساحلى بكفر الشيخ
انقلبت سيارة نقل ثقيل محملة بمواد بترولية الأربعاء، على الطريق الدولى الساحلى بالقرب من المنطقة الصناعية بمركز ومدينة مطوبس، وذلك أثناء محاولة سائق السيارة تفادى سيارة أخرى لعدم وقوع حادث تصادم.

ونفى مصدر أمنى بمركز شرطة مطوبس تعطل الحركة المرورية على الطريق الدولى بمكان الحادث، مؤكدا أن السيارة انقلبت على حافة الطريق وانسكبت منها مادة "التنر" البترولية (شديدة الاشتعال)، فيما اختفى سائق السيارة وجارى الاستعلام عنها بمعرفة رجال المرور.

وانتقلت سيارتان من الحماية المدنية وقيادات أمنية من مركزى شرطة مطوبس ورشيد بمحافظة البحيرة نظراً لوقوع الحادث بالقرب من الحدود الفاصلة بين المدينتين للسيطرة على الموقف وإزالة آثار الحادث.
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