دفاع حمدى الفخرانى بـ"الابتزاز": تم الإيقاع بموكلى من خلال الدجل والشعوذة

استمعت محكمة جنح مستأنف أكتوبر، فى جلسة استئناف المهندس حمدى الفخرانى على حكم حبسه 4 سنوات فى القضية المتهم فيها بـ"الابتزاز واستغلال النفوذ"، إلى دفاع المدعين بالحق المدنى، الذى فند فى بداية الجلسة ما جاء فى أقوال دفاع المتهم من أن صاموئيل ثابت المدعى بالحق المدنى تبرع لمحافظة المنيا بمبلغ مالى قدره 5 ملايين جنيه، مشيرا إلى أن هذا الكلام عارى من الصحة، وتسمك بعرض أشرطة وفيديوهات الواقعة الخاصة بالرشوة مع استدعاء لجنة من التلفزيون لعرض محتوى التسجيلات.

على جانب آخر، تحدث دفاع المتهم حمدى الفخرانى عن الجزء الخاص بالمكالمات المتبادلة بين الطرفين، حيث أشار إلى أن تقرير الاتصالات أثبت أن موكله لم يسعى أو يبادر بالاتصال بالشاهد علاء حسانين، بل هو من سعى إليه من أجل التواصل معه، وطلب استكمال الاستعلام من شركات الاتصالات عن باقى المكالمات المتبادلة بين الطرفين.

وقال دفاع "الفخرانى"، إنه تم الإيقاع بموكله من خلال الدجل والشعوذة الذى يمارسه علاء حسانين، وطالب بضرورة حضور الشاهد صاموئيل ثابت وعلاء حسانين للمثول أمام المحكمة، نظرا لأن هناك تناقض بين أقوالهم أمام النيابة، بل أن هناك تناقض فى أقوال كل منهم بينه وبين نفسه، وطالب بإخلاء سبيل موكله بعد مرور 5 شهور ونصف على حبسه.

كانت مباحث الأموال العامة، ألقت القبض على "الفخرانى"، رئيس جمعية مكافحة الفساد، فى فيلا بمنطقة الشيخ زايد بأكتوبر، بتهمة تقاضى مليون جنيه من أصل 5 ملايين جنيه متفق عليها، من صاموئيل زكى، صاحب شركة النيل لحلج الأقطان، مقابل التنازل عن الدعوى التى تطالب باسترداد الدولة، للأرض الخاصة بالشركة.