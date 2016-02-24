ضبط متهمين اشتركا مع 3 آخرين فى تشكيل عصابى لسرقة السيارات بالأقصر

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الأقصر القبض على متهمين اشتركا مع 3 آخرين فى تكوين تشكيل عصابى لسرقة السيارات ومساومة أصحابها على دفع مبالغ مالية لإعادتها لهم، حرر محضر بالواقعة وجارى ضبط المتهمين الثلاثة الهاربين.

تلقى اللواء عصام الحملى، مدير أمن الأقصر، إخطاراً بتكوين كل من "ك.ح.أ" 26 سنة، و"م.ا.ا" 57 سنة عامل، و"ر.ا.ج" 30 سنة، و"أ.ح.ا" 34 سنة مزارع، و"م.م.ا"، تشكيل عصابى لسرقة السيارات وإخفائها، ومساومة أصحابها مقابل دفع مبلغ مالية نظير عودتها أو بيعها لأحد عملائهم.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط اثنين من أفراد التشكيل، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الوقائع وباقى أفراد التشكيل بسرقة السيارات، وتم ضبط سيارتين، فتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى أمرت بحبسهما أربعة أيام وضبط وإحضار باقى المتهمين.