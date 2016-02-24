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الكويت تحث رعاياها على مغادرة لبنان "حفاظا على أمنهم"

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الكويت تحث رعاياها على مغادرة لبنان "حفاظا على أمنهم" الكويت تحث رعاياها على مغادرة لبنان "حفاظا على أمنهم"

>قالت وكالة الأنباء الكويتية إن الكويت دعت اليوم الأربعاء رعاياها فى لبنان إلى المغادرة "حفاظا على أمنهم وسلامتهم" وحثت على عدم السفر إلى هناك.

وقالت الوكالة الرسمية نقلا عن بيان للسفارة الكويتية فى لبنان "دعت سفارة دولة الكويت لدى لبنان رعاياها المتواجدين فى لبنان إلى المغادرة إلا فى الحالات القصوى التى تستدعى بقاءهم."

كما دعت السفارة المواطنين الموجودين بلبنان إلى "أخذ الحيطة والحذر فى تنقلاتهم وتجنب الأماكن غير الآمنة.. وذلك حفاظا على أمنهم وسلامتهم تجنبا للمخاطر."

وذكر البيان أن "السفارة تود تذكير رعاياها الراغبين بالسفر إلى لبنان إلى التريث إلحاقا إلى تعاميمها السابقة فى هذا الشأن."

جاء الإجراء الكويتى بعدما حذرت والبحرين مواطنيهما يوم الثلاثاء من السفر إلى لبنان وأرجعتا ذلك إلى مخاوف أمنية بينما قالت الإمارات العربية المتحدة إنها ستمنع مواطنيها من السفر للبلد المطل على البحر المتوسط.

وتحرك الحلفاء الخليجيون بعد أن علقت السعودية الأسبوع الماضى مساعدات قيمتها ثلاثة مليارات دولار للجيش اللبنانى بسبب عدم إصدار حكومة بيروت بيانات تدين الهجمات على بعثات السعودية الدبلوماسية فى إيران.
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