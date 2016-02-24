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محمد بن زايد يقدم واجب العزاء في الشهيد عبيد البدواوي

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محمد بن زايد يقدم واجب العزاء في الشهيد عبيد البدواوي محمد بن زايد يقدم واجب العزاء في الشهيد عبيد البدواوي

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة واجب العزاء إلى أسرة شهيد الوطن والواجب عبيد سالم سعيد البدواوي الذي استشهد ضمن قوات التحالف العربي في عملية إعادة الأمل في اليمن الذي تقوده المملكة العربية الشقيقة للوقوف إلى جانب الحق والعدل والحكومة الشرعية في اليمن.

وعبر سموه خلال زيارته اليوم لمجلس العزاء في منطقة مصفوت بعجمان عن خالص تعازيه وصادق مواساته لوالد وإخوة وذوي الشهيد.. داعيا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن ينزله منازل الصديقين والشهداء والأبرار وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأكد سموه أثناء حديثه مع والد الشهيد فخر واعتزاز دولة الإمارات العربية المتحدة بأبنائها الأبرار الذين قدموا أغلى ما يملكون لأجل تراب هذا الوطن ونصرة أشقائهم في صور تعكس مدى التضحية والإخلاص والعطاء لابن الإمارات تجاه وطنه وشعبه وأمته.

كما عبر سموه عن فخره بالوقفة الوطنية المشرفة التي أبداها أسر الشهداء تجاه وطنهم والتي تعكس قيم العطاء والبذل والانتماء والإخلاص التي توارثوها عن الآباء والأجداد في سبيل الوطن والدفاع عن الحق والواجب.

من جانبهم أعرب والد الفقيد وإخوانه عن اعتزازهم بتضحيات شهداء الوطن.. مؤكدين وقوفهم خلف راية الوطن وحرصهم على تجسيد معاني الانتماء له والولاء لقيادته وعلى بذل كل ما في وسعهم من أجل رفعة وعزة الوطن.
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