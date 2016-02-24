بالصور..مقتل اسرائيلى عن طريق الخطأ لدى تعرضه لمحاولة طعن من فلسطينى

>أعلن الجيش الإسرائيلى الأربعاء أن فلسطينيا حاول طعن شاب اسرائيلى عند تقاطع مجمع غوش عتصيون الاستيطانى فى الضفة الغربية المحتلة، فأطلقت قوات إسرائيلية فى المكان النار على المهاجم، لكنها أصابت الإسرائيلى عن طريق الخطأ إضافة إلى الفلسطينى.

وقال بيان لمستشفى شعارى تصيدق فى القدس الغربية "وصل لتلقى العلاج إسرائيلى فى العشرينات من عمره مصابا بعيارات نارية واصابته خطرة، كما وصل فلسطينى اصابته متوسطة".

وتقاطع مجمع غوش عتصيون يقع على الطريق التى تعبر الضفة الغربية المحتلة من الشمال إلى الجنوب وتربط القدس بالخليل. وشهدت هذه المنطقة فى السابق هجمات عدة على اسرائيليين.

وقال الجيش الإسرائيلى فى بيان "بعد تعرض شاب اسرائيلى لمحاولة طعن عند تقاطع غوش عتصيون شمال مدينة الخليل، اطلقت قوات متواجدة فى مكان الحادث النار نحو المعتدى من أجل احباط الهجوم. ونتيجة لاطلاق النار، أصيب الاسرائيلى بجروح. كما أصيب المعتدى الفلسطينى ونقل الجرحى لتلقى العلاج الطبى فى المستشفى".

ومنذ الأول من اكتوبر، قتل 176 فلسطينيا بينهم عربى اسرائيلى واحد فى اعمال عنف تخللتها مواجهات بين فلسطينيين واسرائيليين واطلاق نار وعمليات طعن قتل فيها ايضا 27 إسرائيليا إضافة إلى أميركى وإريترى وسوداني، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس.



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