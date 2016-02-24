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"صبح على مصر بجنيه" و"السجادة الحمراء" هشتاجان يتصدران "تويتر" بعد خطاب الرئيس

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أثارت كلمة الرئيس اليوم خلال فعاليات مؤتمر رؤية 2030 حالة كبيرة من الاهتمام على مواقع التواصل الاجتماعى بشكل عام وموقع تويتر بشكل خاص، وتصدرت تفاصيل الكلمة قائمة المواضيع الأكثر تداولا على موقع التدوين القصير، برز اهتمام المتابعين بمبادرة الرئيس بالتبرع لمصر بجنيه يوميا، وحديثه عن السجادة الحمراء خلال كلمته.

وأثار تعبير الرئيس "لو كل واحد صبح على مصر بجنيه من الموبايل كل يوم هنجمع 4 مليارات فى السنة" العديد من الأصوات المؤيدة للفكرة والتى طالبت بتدشين مبادرة بعنوان "صبح على مصر بجنيه" وخصوصا بعد مرور مصر بعدد من الأزمات الاقتصادية فى الفترة الأخيرة، ورأى البعض أن المبادرة تصب فى مصلحة البلاد والمواطنين.

وتصدر هاشتاجان "صبح على مصر" و"السجادة الحمراء" قائمة الأكثر تداولاً على موقع التدوينات القصيرة تويتر، واحتل الهاشتاجان مرتبة متقدمة فى التريند المصرى، وتوالت تعليقات المدونين عبر الهاشتاج متمنين تنفيذ المبادرة فى أقرب وقت ممكن.

وكعادة المصريين الذين يتميزون بخفة الدم وتحويل المواقف السياسية الجادة إلى مادة خام للفكاهة طغى الجانب الكوميدى على هاشتاج "صبح على مصر"، فغرد أحد المدونين، قائلا: "لخدمة العملاء اضغط الرقم 1 لسلفنى شكرا اضغط الرقم 2 لخدمة صبّح علي مصر اضغط الرقم 3 وأنا بستلف الرصيد ومش بشحن الموبايل"، وقال آخر "هالووو يا مصر حولتلك الجنيه".

أما الصفحات المتخصصة فى الكوميكس نشرت العديد من الصور على موقع التواصل الاجتماعى" فيس بوك" مقتبسة كلمة "صبح على مصر بجنيه".
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