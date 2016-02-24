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عظيمة: غياب ربيعة أمام بتروجيت لن يسبب مشكلة في صفوف الفريق

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عظيمة: غياب ربيعة أمام بتروجيت لن يسبب مشكلة في صفوف الفريق عظيمة: غياب ربيعة أمام بتروجيت لن يسبب مشكلة في صفوف الفريق

محمد عبد العظيم «عظيمة» المدرب العام لفريق الأهلي

أكد محمد عبد العظيم «عظيمة» المدرب العام لفريق الأهلي أن غياب مدافع الفريق رامى ربيعة عن صفوف الأهلي في مباراة بتروجيت يوم الأربعاء المقبل بالدوري المصري لن يسبب مشكلة كبيرة داخل صفوف الفريق.

وأوضح عظيمة، في تصريحاته للصحفيين اليوم الأربعاء، ثقته في الثنائي محمد نجيب وسعد الدين سمير مدافعي الفريق وقدرتهما على تحمل المسؤولية إلى جانب أحمد حجازي في مركز قلب الدفاع، بحسب ما ذكرت

وكان ربيعة حصل على الإنذار الثالث خلال مباراة الفريق أمس الثلاثاء أمام المصري والمؤجلة من المرحلة السابعة للدوري ليتأكد غيابه عن مباراة الفريق أمام بتروجيت في المرحلة العشرين.

وأوضح عظيمة أن الأهلي يمتلك أربعة لاعبين في مركز قلب الدفاع جميعهم على مستو عال وجاهزية كبيرة حتى وإن ابتعدوا عن المشاركات الرسمية.

 

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