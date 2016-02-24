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إيقاف مدرب ليفركوزن 3 مباريات

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إيقاف مدرب ليفركوزن 3 مباريات إيقاف مدرب ليفركوزن 3 مباريات

روجر شميدت مدرب باير ليفركوزن

قرر الاتحاد الألماني لكرة القدم يوم الأربعاء إيقاف روجر شميدت مدرب باير ليفركوزن ثلاث مباريات في دوري الدرجة الأولى الالماني لكرة القدم وجرى تغريمه 20 الف يورو لرفضه مغادرة أرض الملعب بعد طرده خلال مباراة في المسابقة ما تسبب في إيقاف المواجهة.

وأضاف الاتحاد أن شميدت أصر على “التصرف بشكل غير رياضي” خلال هزيمة ليفركوزن بهدف دون رد أمام بروسيا دورتموند يوم الاحد، بحسب رويترز.

وتابع في بيان انه سيحظر على شميدت الوجود في غرف تغيير الملابس ومناطق اللاعبين خلال المباريات.

وبعد أن سجل دورتموند هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 64 دخل الحكم فيلكس تسفاير في نقاش حاد مع شتيفان كيسلينج قائد ليفركوزن والمدرب شميدت بسبب عدم رضاهما عن الطريقة التي جاء بها الهدف.

ورأى مدرب ليفركوزن أن ماتياس جينتر لاعب دورتموند لم ينفذ الركلة الحرة من مكان ارتكاب المخالفة ليبدأ هجمة مرتدة سريعة أدت لهدف دورتموند.

وطلب تسفاير بعد ذلك من الحكم الرابع إبلاغ شميدت بطرده لكن المدرب رفض ترك الملعب ثم طلب من كيسلينج الأمر نفسه.

لكن شميدت رفض الانصياع للقرار الحكم والمساعدان بترك أرض الملعب على الفور.

وتوقفت المباراة لتسع دقائق ليتوجه الفريقان الى غرف الملابس قبل أن يترك شميدت المنطقة الفنية ويتوجه الى المدرجات لتستكمل المباراة.

وقال الاتحاد الالماني لكرة القدم إن شميدت الذي اعتذر عن تصرفه تقبل العقوبة.

 

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