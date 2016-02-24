إصابة دويدار تبعده أسبوعين عن الزمالك.. وكوبر يرفض استكماله لمعسكر المنتخب

يغيب المدافع أحمد دويدار عن الزمالك لمدة أسبوعين بعدما تعرض لشد من الدرجة الأولى في العضلة الخلفية.

ولعب دويدار لقاء الاتحاد السكندري على إصابته لعدم وجود بديل، مما تسبب في تفاقمها.

ورفض المدير الفني لمنتخب مصر هيكتور كوبر استكمال دويدار لمعسكر الفراعنة والذي يلاقي فيه بوركينا فاسو وديا يوم السبت المقبل.

وكان من المنتظر أن يشارك دويدار في 45 دقيقة في مباراة بوركينا فاسو.

ويتابع دويدار علاجه حاليا مع حسام الإبراشي طبيب المنتخب في ظل تواجد إمكانيات أفضل في المعسكر عن نادي الزمالك.

ويحاول دويدار اللحاق بمباراة الإنتاج الحربي في الدوري يوم 3 مارس المقبل.