رسميا - يول مدربا للأهلي

أعلن النادي الأهلي رسميا عن تولي الهولندي مارتن يول منصب المدير الفني للفريق الأول لمدة موسم ونصف.

وأضاف بيان النادي أن المدرب الهولندي سيقود الأهلي في مباراة مصر للمقاصة المقررة في 5 مارس المقبل.

ويعود رئيس النادي محمود طاهر إلى القاهرة مساء غد الخميس بعد توقيع العقد مع مارتن يول والذي تقرر حضوره إلى القاهرة الأحد المقبل لبدء مهمته.

وكان FilGoal.com قد انفرد بأول حوار صوتي للمدرب الهولندي.

كما كشف تفاصيل الجلسة الأخيرة لرئيس النادي مع يول في لندن. (طالع التفاصيل)

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