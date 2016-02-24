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بالفيديو.. السيسي: من أسقط الطائرة الروسية كان يقصد ضرب العلاقات مع روسيا

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بالفيديو.. السيسي: من أسقط الطائرة الروسية كان يقصد ضرب العلاقات مع روسيا بالفيديو.. السيسي: من أسقط الطائرة الروسية كان يقصد ضرب العلاقات مع روسيا
أكد الرئيس عبد الفتاح أن من أسقط الطائرة الروسية كان يقصد ضرب علاقات مع روسيا، وليس قطاع السياحة فقط، متسائلا: "هل الإرهاب انتهى؟ لأ لسه، لكن بكلنا مع بعض نستطيع مقاومته".

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته بمؤتمر رؤية مصر 2030: "اللى وقع الطيارة يقصد إيه؟ بس إنه يضرب السياحة؟ لا.. ويضرب العلاقات مع روسيا، لو قدر يضرب العلاقات مع الدنيا كلها هيضربها عشان نبقى معزولين لوحدنا".

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