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بالصور.. تحرك اللنشات البحرية للمشاركة فى افتتاح قناة شرق بورسعيد الجديدة

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بالصور.. تحرك اللنشات البحرية للمشاركة فى افتتاح قناة شرق بورسعيد الجديدة بالصور.. تحرك اللنشات البحرية للمشاركة فى افتتاح قناة شرق بورسعيد الجديدة
تحركت القاطرات واللنشات البحرية التى تقل الوفود المشاركة فى افتتاح قناة شرق بورسعيد الجديدة، من أمام المبنى الإدارى لهيئة قناة السويس ببورسعيد فى طريقها إلى ميناء شرق بور سعيد، تمهيدًا لافتتاح قناة شرق بور سعيد الجديدة.

افتتاح قناة شرق بور سعيد (1)

ومن المقرر أن يصل أيضًا المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس فى ميناء شرق بورسعيد؛ للمشاركة فى افتتاح القناة الجديدة، بمشاركة عدد من والوزراء وسفراء الدول العربية والأجنبية وملاك السفن ورؤساء الغرف الملاحية.

افتتاح قناة شرق بور سعيد (2)

ويصل طول قناة شرق بورسعيد الجديدة 9.5 كيلو متر بعمق 18.5 متر، لتسمح بمرور السفن العملاقة دون العبور بقناة السويس.

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