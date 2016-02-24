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تخصيص 125 ألف جنيه لتطوير وتجديد ناديين رياضيين بالسنبلاوين

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تخصيص 125 ألف جنيه لتطوير وتجديد ناديين رياضيين بالسنبلاوين تخصيص 125 ألف جنيه لتطوير وتجديد ناديين رياضيين بالسنبلاوين
وافق المهندس خالد عبد العزيز، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، على الطلب الذى تقدم به أحمد همام، عضو مجلس النواب عن دائرة السنبلاوين بالدقهلية، لإنشاء ملاعب وتطوير نادى السنبلاوين الرياضى.

وأصدر "عبد العزيز" قرارًا بتقديم دعم قيمته 125 ألف جنيه، مقسمة على نادى الاتحاد الرياضى بالسنبلاوين، ونادى السنبلاوين الرياضى، وسيتم تخصيص مبلغ 75 ألف جنيه لنادى الاتحاد الرياضى بالسنبلاوين، و50 ألف أخرى لنادى السنبلاوين الرياضى.

كان "همام" قد تقدم بطلب لمديرية الشباب والرياضة، لتخصيص قطعة أرض 9 أفدنة، لإنشاء ملاعب ومدرجات، وصالة جيم، وحمام سباحة وصالة احتفالات، لنادى اتحاد السنبلاوين الرياضى مطلع الشهر الجارى.
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