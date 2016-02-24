سيدات المنيا يرفضن اتهامات السبكى فى أول مؤتمر نسائى بالصعيد

نظمت بعض الجمعيات الأهلية بمركز سمالوط بالمنيا، اليوم الأربعاء، مؤتمرًا ضم عشرات السيدات وبعض الممثلين من محافظات الصعيد، احتفالاً بالقبض على تيمور السبكى.

ونظم المؤتمر 3 جمعيات هى "جمعية النهوض والشروق والشبان المسيحية"، بحضور اللواء جمال قناوى رئيس مدينة سمالوط، وممثلين عن الأوقاف والكنيسة والجمعيات الأهلية.

وبدأت السيدات المؤتمر بترديد هتافات "تحيا مصر وتحيا نساء الصعيد" وسط إطلاق الزغاريد والتصفيق، وبعدها تم إلقاء بيان شكر للرئيس عبد الفتاح السيسى والأجهزة الأمنية بمناسبة القبض على السبكى وحبسه.

ووصف اللواء جمال قناوى رئيس مدينة سمالوط، تيمور السبكى بأنه شخص مجهول لا قيمة له، مؤكدًا أنه أراد أن يقسم المجتمع الصعيدى، وأهان ملايين السيدات.

كما طالب رئيس مدينة سمالوط بالتحقيق مع كل من أعطى مساحة لتيمور السبكى بالحديث وعدم ردعه عن الخطأ الذى ارتكبه فى حق سيدات مصر جميعًا.

من جانب آخر قالت سوسن محمد، رئيس مجلس إدارة جمعية النهوض، إن السيدات يشاركن فى كل نواحى الحياة حاليًا، ونساء الصعيد رجالاً بأفعالهم، وضربت المثل بالمناضلة الوطنية هدى شعراوى، والملكة نفرتيتى.

كما ألقت الشاعرة عفاف راضى قصيدة تمدح فيها نساء الصعيد ومصر، واختتم المؤتمر بدعاء للشيخ أحمد خيرى ممثل الأوقاف.

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