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محافظ الغربية ومدير الأمن يتقدمان الجنازة العسكرية للنقيب محمد على العزب

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محافظ الغربية ومدير الأمن يتقدمان الجنازة العسكرية للنقيب محمد على العزب محافظ الغربية ومدير الأمن يتقدمان الجنازة العسكرية للنقيب محمد على العزب
تقدم اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، يرافقه اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية اليوم الأربعاء، الجنازة العسكرية للشهيد النقيب محمد على محمد العزب الذى استشهد إثر عملية إرهابية بسيناء.

أقيمت الجنازة بقرية الرجبية مركز السنطة وكان الفقيد من خريجى دفعة 104 حربية 2010 سلاح المدرعات، وكان من أوائل دفعته، وقدم محافظ الغربية ومرافقوه واجب العزاء لأسرته بالسرادق الذى أقيم بقريته .

وخلال الجنازة طلب أهالى القرية إطلاق اسم الشهيد على معهد الرجبية الأزهرى، تخليدا لاسم الشهيد ووعدهم المحافظ بتنفيذ مطلبهم، وأكد أن هذا أقل ما يمكن تقديمه للشهيد وأسرته، لما قدمه من تضحية بحياته فى سبيل وطنه.

حضر الجنازة، المستشار العسكرى للمحافظة، وبعض قيادات الشرطة والجيش، وندد الأهالى خلال الجنازة بالإرهاب مطالبين بالقصاص.
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